В современном мире потомки сечевиков расселились по всей стране. Об этом подробнее рассказала преподавательница украинского языка Алла Нечипоренко в своем исследовании.

Уникальные фамилии, которые можно услышать только в Украине

Особое место среди чисто украинских родовых имен занимают яркие "кулинарные" и бытовые фамилии. Например, редкую фамилию Неижборщ сегодня носят всего 20 украинцев, поселившихся преимущественно в Полтавской и Сумской областях. Еще меньше людей носит фамилию Недайкаша – в Кировоградской области проживает всего 8 ее носителей. Зато Непийвода оказалась значительно популярнее, в частности, более 1000 граждан с этой фамилией проживают в селах и городах Винницкой и Ивано-Франковской областей.

Казацкая фантазия не знала границ и тогда, когда речь шла о забавных приказных формах. Сегодня на юге Украины можно встретить более 400 носителей колоритной фамилии Тягнирядно. Почти 500 украинцев, преимущественно в Киеве и Каменце-Подольском, с гордостью носят фамилию Нагнибида. Столица, Никополь и Кропивницкий стали родными домами для почти 400 человек с фамилией Затуливитер, а в Киевской и Харьковской областях сохранилось почти 200 потомков рода Перебийнис.

Не меньше улыбок вызывают родовые имена, что указывают на особенности характера или поведения предков. В Полтавской области проживают 30 носителей фамилии Дримайло. В Тернопольской и Одесской областях насчитывается более 100 человек с родовым именем Сопель, а почти 100 граждан с фамилией Слинюк живут в Киеве и Житомире.

Какие фамилии невозможно услышать за рубежом / Фото Magnific

На днях наша редакция рассказывала о редких родовых именах с загадочным происхождением.