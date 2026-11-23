24 Канал собрал молитвы святой Екатерине на разные жизненные случаи, чтобы каждый мог найти нужные слова искреннего обращения в день праздника.

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Молитва святой Екатерине о замужестве и личном счастье

Свята великомученице Катерино, надійна заступнице наша! Попроси для мене у Бога нареченого щирого і вірного. Лише на тебе надію маю! Благослови мене Боже. Амінь.

Молитва о благополучии и защите семьи

O, преблаженна великомучениця Катерино, чистоті твоєї слава, ти стовп православ'я, наша надія і заступниця, що явила нам себе. Благаємо Тебе, о подвижнице, свята діво, зглянься на нас, втамуй моління наші, захисти від лих, усунь з розуму нашого усі затьмарення, дай нам мудрувати про духовне, а не про земне. Помолися за нас до Господа, щоб пішли з нас всі плотські бaжання і пpистрасті до цьому тлінному світі. Убережи нас від підступів злих дyхів, злобно на нас нападників. Під покровом і заступництвом Твоїм будемо вільні від вoрoжих напастей. О, пресвята діво! Подаруй нам можливість звертатися до Тебе з проханням, що ти передаси своєму коханому, Господу нашому Ісусу Христу. Йому ж честь і хвала і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

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Молитвы о мудрости, вере и защите от искушений и злых сил

Свята Катерино, діво і Великомучeнице, істинна Христова наречена! Молимо, благодатну тебе, що Христа прийняла у серце своє. Бо, посоромивши зухвальство заблудлих красномовців, несвідомістю сповнених, до віри істинної їх направила. Тілo своє на муки великі віддавши за любов до Бога, ти, як діва непохитна, не подолана була; в нагороду за муки небесних осель сподобилася ти й вічною славою втішаєшся. В надії на неї, Великомучeнице, подвигом твоїм і нас стверди. І з тобою в небесній оселі Господа і Владику нашого Ісуса Христа з Отцем і Святим Духом восхвалимо і прославимо на віки віків. Амінь.

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О, свята великомучениці Катерино, обраної чистоти посудині, стовпі православ'я, надійна предстательнице наша, що явила нам сама провину благати Тебе, подвижниці законна, свята на святій горі свято спочиває!Молимо Тебе: приникши згори, вонми голосу моління нашого, призри на лихо рабів твоїх, просвіти затьмарення розуму нашого, сотвори нас горня мудрствовати, а не земна. Поспішай нам молитвами твоїми перемагати плотське похотіння, пристрасті до світу і підступи злих духів, на нас злобно воюючих: так твоїм заступництвом у дні житія цього вільні будемо від ворожих їх нападів і по результаті від повітряних їх катувань. О, Премудра Діво! Даруй нам вся, яже до користі прохання: можеш, бо многая попросити у возлюбленнаго нареченого, Христа Бога нашого. Ми знаємо, яко багато може молитва праведного, поспешествуемая благоутробством милосердного Бога, йому ж слава, честь і подяка завжди, нині та повсякчас і на віки віків. Амінь.

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Личная молитва святой Екатерине

О, свята і славна великомучениця Христова Катерина, швидка помічниця і тепла заступниця з вірою притікають до тебе! Почуй малу молитву раби твоєї (ім'я). Умоли Чоловіколюбця Бога, випроси дарувати ми (зміст прохання) і Благодатне укріплення на справи блага. Амінь.

Ранее мы рассказывали о других праздниках, которые будут отмечать христиане в ноябре 2026 года.