Если услышишь свое имя ночью – не отвечай: кого наши предки боялись встретить ночью

В давние времена люди верили, что не каждый голос, раздающийся из темноты, принадлежит живому человеку. Особенно боялись услышать ночью собственное имя, ведь за незнакомым окликом, согласно народным представлениям, могла скрываться нечистая сила или душа умершего.

В народных верованиях Западного Полесья ночные голоса связывали с потусторонними существами. Среди них упоминали черта, домового и умерших, которые якобы возвращались в мир живых.

В одной из этнографических записей сохранился рассказ женщины, которая слышала под окнами протяжный голос: "Наташа! Во-о-о, Наташа!". Его воспринимали как зов ночного духа. В другом предании женщины, которым надоели загадочные голоса возле дома, обратились к знахарке. Та дала им специальный мак-ведун, которым они посыпали территорию вокруг дома, надеясь защититься от потусторонних гостей.



В древности люди боялись услышать свое имя ночью / Magnific

Леший и водяной тоже могли звать по имени

Особенно коварным в народных представлениях был леший. Ему приписывали способность подражать голосам людей и животных. Так он якобы мог сбить человека с дороги, заставить его свернуть в чащу или заманить подальше от знакомой местности.

С ночными окликами связывали и водных духов. В одном из полесских преданий рассказывается о топленике – духе утопленника, который звал мужчину по имени Иван у озера. Такие истории объясняют, почему в народных представлениях ночные голоса считались опасными. Человек мог услышать знакомое имя, но не знать, кто именно его зовет. Поэтому ночные оклики связывали с потусторонним миром и предостерегали от опрометчивого ответа.

В давние времена у наших предков было немало способов, с помощью которых они пытались отпугнуть нечистую силу. Среди них были довольно жуткие обряды.