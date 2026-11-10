Если услышишь свое имя ночью – не отвечай: кого наши предки боялись встретить ночью

В народных верованиях Западного Полесья ночные голоса связывали с потусторонними существами. Среди них упоминали черта, домового и умерших, которые якобы возвращались в мир живых.

Adv

В одной из этнографических записей сохранился рассказ женщины, которая слышала под окнами протяжный голос: "Наташа! Во-о-о, Наташа!". Его воспринимали как зов ночного духа. В другом предании женщины, которым надоели загадочные голоса возле дома, обратились к знахарке. Та дала им специальный мак-ведун, которым они посыпали территорию вокруг дома, надеясь защититься от потусторонних гостей.

В древности люди боялись услышать свое имя ночью / Magnific

Леший и водяной тоже могли звать по имени

Особенно коварным в народных представлениях был леший. Ему приписывали способность подражать голосам людей и животных. Так он якобы мог сбить человека с дороги, заставить его свернуть в чащу или заманить подальше от знакомой местности.

С ночными окликами связывали и водных духов. В одном из полесских преданий рассказывается о топленике – духе утопленника, который звал мужчину по имени Иван у озера. Такие истории объясняют, почему в народных представлениях ночные голоса считались опасными. Человек мог услышать знакомое имя, но не знать, кто именно его зовет. Поэтому ночные оклики связывали с потусторонним миром и предостерегали от опрометчивого ответа.

В давние времена у наших предков было немало способов, с помощью которых они пытались отпугнуть нечистую силу. Среди них были довольно жуткие обряды.