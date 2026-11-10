Почуєш своє ім'я вночі – не відгукуйся: кого вночі боялися зустріти наші предки

У народних віруваннях Західного Полісся нічні голоси пов'язували з потойбічними істотами. Серед них згадували чорта, домовика та померлих, які нібито поверталися до світу живих.

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В одному з етнографічних записів збереглася розповідь жінки, яка чула під вікнами протяжний голос: "Наташо! Во-о-о, Наташо!". Його сприймали як поклик нічного духа. В іншому переказі жінки, яким набридли загадкові голоси біля оселі, звернулися до знахарки. Та дала їм спеціальний мак-ведун, яким вони посипали територію навколо будинку, сподіваючись захиститися від потойбічних гостей.

У давнину люди боялися почути своє ім'я вночі / Magnific

Лісовик і водяник теж могли кликати на ім'я

Особливо підступним у народних уявленнях був лісовик. Йому приписували здатність наслідувати голоси людей і тварин. Так він нібито міг збити людину з дороги, змусити її звернути в хащі або заманити подалі від знайомої місцевості.

З нічними покликами пов'язували й водяних духів. В одному з поліських переказів ідеться про топленика – духа утопленика, який кликав чоловіка на ім'я Іван біля озера. Такі історії пояснюють, чому в народних уявленнях нічні голоси вважали небезпечними. Людина могла почути знайоме ім'я, але не знати, хто саме її кличе. Тому нічні поклики пов'язували з потойбічним світом і застерігали від необачної відповіді.

У давнину в наших предків було чимало методів, якими вони намагалися відлякати нечисту силу. Серед них були доволі моторошні обряди.