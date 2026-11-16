Снимали ворота и прятали повозки: зачем украинские парни устраивали шалости перед праздниками

В рождественско-новогодние праздники, пока девушки гадали на суженого, парни придумывали себе развлечения. В некоторых украинских селах хозяева однажды могли проснуться и обнаружить, что их ворота исчезли, а телега оказалась совсем не там, где ее оставили.

Такие мальчишеские шалости были частью зимних молодежных обычаев. Их устраивали, в частности, на Андрея, а в некоторых местностях подобные шалости происходили и во время маланки. В то же время обычаи и их причины могли различаться в зависимости от региона.

Зачем парни снимали ворота соседей

На Андреевские вечерницы юноши не только участвовали в развлечениях, но и устраивали настоящие шалости. Они снимали калитки с петель и переносили их к другим соседям или на окраину села. Иногда ворота могли отнести к реке или даже на кладбище. Также парни подпирали двери колышками, завязывали их веревками, прятали вещи со двора или затаскивали на крышу хозяйственную телегу.



В старину парни могли украсть ворота ради девушек / Magnific

Чаще всего они проказничали возле дворов, где жили девушки брачного возраста. Иногда поводом становились споры молодого человека с отцом девушки, которая ему нравилась. Поэтому шалости могли быть способом подшутить над хозяевами или досадить тем, кто препятствовал ухаживаниям. В то же время не каждое снятие ворот имело такую цель.

Исследователи также связывают эти ритуальные шалости с давними молодежными обрядами посвящения. Со временем их первоначальное значение забылось, и они превратились в своеобразное развлечение сельской молодежи.

Когда устраивали такие шалости

Наиболее известен этот обычай в связи с вечерницами накануне дня Андрея Первозванного. По новому церковному календарю праздник приходится на 30 ноября, а по старому стилю – на 13 декабря.

Подобные шалости случались и во время Маланки – Щедрого вечера. По новому календарю его отмечают 31 декабря, а по старому стилю – 13 января. В некоторых селах парни ходили группами и переносили калитки или ворота со дворов. Однако это уже были местные варианты праздничного веселья, которые не стоит считать единой традицией для всей Украины.

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь церковные даты изменились, но некоторые люди продолжают придерживаться старого стиля. Священник ПЦУ Юлиан Тимчук рассказал, можно ли отмечать праздники одновременно по двум календарям.