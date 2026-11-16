Знімали ворота й ховали вози: навіщо українські парубки бешкетували перед святами

Такі парубоцькі бешкети були частиною зимових молодіжних звичаїв. Їх влаштовували, зокрема, на Андрія, а в окремих місцевостях подібні витівки відбувалися й під час маланкування. Водночас звичаї та їхні причини могли відрізнятися залежно від регіону.

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Навіщо хлопці знімали ворота сусідів

На Андріївські вечорниці парубки не лише брали участь у розвагах, а й влаштовували справжні витівки. Вони знімали хвіртки з петель і переносили їх до інших сусідів або на край села. Іноді ворота могли віднести до річки чи навіть на цвинтар. Також хлопці підпирали двері кілками, зав'язували їх мотузками, ховали речі з подвір'я або затягували на дах господарський віз.

У давнину хлопці могли вкрасти ворота через дівчат / Magnific

Найчастіше бешкетували біля дворів, де жили дівчата шлюбного віку. Іноді приводом ставали суперечки парубка з батьком дівчини, яка йому подобалася. Тому витівки могли бути способом пожартувати з господарів або дошкулити тим, хто перешкоджав залицянням. Водночас не кожне знімання воріт мало саме такий мотив.

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Дослідники також пов'язують ці ритуальні бешкети з давніми молодіжними обрядами посвячення. З часом їхнє первісне значення забулося, і вони перетворилися на своєрідну розвагу сільської молоді.

Коли влаштовували такі витівки

Найвідоміше цей звичай пов'язаний із вечорницями напередодні Андрія Первозванного. За новим церковним календарем свято припадає на 30 листопада, а за старим стилем – на 13 грудня.

Подібні бешкети траплялися і під час Маланки – Щедрого вечора. За новим календарем його відзначають 31 грудня, а за старим стилем – 13 січня. У деяких селах хлопці ходили ватагами й переносили хвіртки або ворота з подвір'їв. Проте це вже були місцеві варіанти святкового бешкетування, які не варто вважати однаковою традицією для всієї України.

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