Снимали ворота и прятали повозки: зачем украинские парни устраивали шалости перед праздниками

Как в старину парни шалили в селе / Magnific
В рождественско-новогодние праздники, пока девушки гадали на суженого, парни придумывали себе развлечения. В некоторых украинских селах хозяева однажды могли проснуться и обнаружить, что их ворота исчезли, а телега оказалась совсем не там, где ее оставили.
Такие мальчишеские шалости были частью зимних молодежных обычаев. Их устраивали, в частности, на Андрея, а в некоторых местностях подобные шалости происходили и во время маланки. В то же время обычаи и их причины могли различаться в зависимости от региона.
Зачем парни снимали ворота соседей
На Андреевские вечерницы юноши не только участвовали в развлечениях, но и устраивали настоящие шалости. Они снимали калитки с петель и переносили их к другим соседям или на окраину села. Иногда ворота могли отнести к реке или даже на кладбище. Также парни подпирали двери колышками, завязывали их веревками, прятали вещи со двора или затаскивали на крышу хозяйственную телегу.
Чаще всего они проказничали возле дворов, где жили девушки брачного возраста. Иногда поводом становились споры молодого человека с отцом девушки, которая ему нравилась. Поэтому шалости могли быть способом подшутить над хозяевами или досадить тем, кто препятствовал ухаживаниям. В то же время не каждое снятие ворот имело такую цель.
Исследователи также связывают эти ритуальные шалости с давними молодежными обрядами посвящения. Со временем их первоначальное значение забылось, и они превратились в своеобразное развлечение сельской молодежи.
Когда устраивали такие шалости
Наиболее известен этот обычай в связи с вечерницами накануне дня Андрея Первозванного. По новому церковному календарю праздник приходится на 30 ноября, а по старому стилю – на 13 декабря.
Подобные шалости случались и во время Маланки – Щедрого вечера. По новому календарю его отмечают 31 декабря, а по старому стилю – 13 января. В некоторых селах парни ходили группами и переносили калитки или ворота со дворов. Однако это уже были местные варианты праздничного веселья, которые не стоит считать единой традицией для всей Украины.
После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь церковные даты изменились, но некоторые люди продолжают придерживаться старого стиля. Священник ПЦУ Юлиан Тимчук рассказал, можно ли отмечать праздники одновременно по двум календарям.
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