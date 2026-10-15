С Всемирным днем студента 2026 – открытки, стихи и проза для поздравления с праздником
15 октября отмечается Всемирный день студента – неофициальный праздник тех, кто годами осваивает искусство выживания на стипендию, подготовки к экзаменам за одну ночь и убедительных объяснений, почему домашнее задание осталось дома. И хотя студенческие годы часто называют лучшими в жизни, с этим утверждением особенно хочется поспорить во время сессии.
Но, несмотря на бессонные ночи, дедлайны и бесконечные конспекты, студенчество – это время приключений, новых знакомств и воспоминаний на всю жизнь. По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку искренних, веселых и красивых поздравлений с Днем студента, которые можно отправить всем, кто до сих пор грызет гранит науки.
Забавные поздравления с Днем студента
- С Днем студента! Пусть сессии сдаются с первого раза, занятия начинаются позже, а стипендия приходит раньше, чем заканчивается кофе.
- Поздравляю, друг! Желаю, чтобы лекции были интересными, преподаватели добрыми, а дедлайны всегда "еще есть время". И чтобы друзья из универса оставались с тобой на всю жизнь.
- С Всемирным днем студента! Ты – лучший пример того, что можно не спать до 3 часов ночи, а на занятии в 8:30 все равно сидеть с умным видом. Уважаю!
- Студенческие годы пролетают быстро, поэтому желаю тебе наслаждаться каждым моментом: смеяться до слез, учиться с удовольствием и мечтать по-крупному. С праздником!
- С Днем студента! Пусть голова будет полна знаний, карманы – полны денег, а холодильник – полон еды, а не только горчицы и надежды.
- Желаю тебе легких экзаменов, классных одногруппников, множества смешных историй и диплома, которым ты будешь гордиться. Ты все сможешь, я в тебя верю!
Поздравления с Днем студента в стихах на украинском языке
***
З Днем студента вас вітаю!
Неодмінно побажаю,
Щоб легким було навчання,
Виправдало сподівання,
Щоб нудьга не дошкуляла,
Була пруха і халява,
Швидко всі "хвости" здавати
Та на лекціях не спати,
Щоб завжди смачненько їсти
І легко складати іспит,
Сумувать не довелось,
Дуже весело жилось!
***
У Міжнародний день студентів
Бажаю радісних моментів,
Веселощів, емоцій виру,
Насолодитись святом щиро!
Дається легко хай наука,
В біді хай друг протягне руку,
Хай все виходить, все вдається,
Фортуна хвостиком хай в’ється!
***
Чудове свято день студента,
Вітаю щіро від душі,
Хай будуть радісні моменти,
Дні в універі хороші,
Не лають преподи суворі,
І ставлять заліки завжди,
Нехай весна буде на дворі,
Та в вашій молодій душі,
Нехай зіркові перспективи
Осяють шлях ваш непростий,
Щоб покоряючи науки,
Здобуть диплом свій золотий!
Поздравления с Днем студента в картинках
Поздравления с Днем студента в картинках / Коллаж 24 Канала
Картинки ко Всемирному Дню студента / Коллаж 24 Канал
Поздравления с Всемирным днем студента / Коллаж 24 Канал
Картинки ко Всемирному Дню студента / Коллаж 24 Канал
24 Канал подготовил для вас подборкупоздравлений с Всемирным днем студента. Здесь найдутся и искренние слова, и немного юмора для тех, кто знает, что такое сессия, дедлайны и бессонные ночи.