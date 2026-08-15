Успение Пресвятой Богородицы 2026: самые теплые поздравления для родных и друзей
15 августа верующие отмечают светлый праздник Успения Пресвятой Богородицы. В этот день хочется немного притормозить, побыть с родными, вспомнить о важном и просто пожелать друг другу добра, мира и Божьей защиты.
Если вы как раз думаете, как поздравить близких, друзей или коллег, 24 Канал подготовил подборку искренних и теплых поздравлений с Успением Пресвятой Богородицы. Выбирайте то, что больше всего вам по душе, и не забудьте сказать несколько добрых слов тем, кто вам дорог.
Поздравления с Днем Успения Пресвятой Богородицы своими словами
- С праздником Успения Пресвятой Богородицы! Пусть Она, как добрая мама, всегда держит тебя за руку и ведет через все трудности. Желаю тебе мира в душе, тепла в сердце и той особой материнской защиты, которую чувствуешь даже тогда, когда тяжело. Пусть хранит тебя и твоих родных
- Пусть Матерь Божья окутывает твою семью любовью, а в доме всегда будет уютно и мирно.
- Пусть Пресвятая Дева Мария дарует тебе материнскую ласку, непоколебимую веру и надежду даже в самые мрачные дни. Желаю здоровья тебе и всем, кого ты любишь. Пусть мир всегда царит в вашем доме.
- С праздником! Пусть Богородица примет под Свой покров тебя, твою семью и все, что тебе дорого.
- Поздравляю с праздником Пресвятой Богородицы! Пусть Она всегда будет рядом – как мама, которая видит все и все прощает. Желаю тебе силы не терять веры, нежности в сердце и покоя в душе. Пусть хранит тебя Матерь Божья каждый день твоей жизни.
Успение Пресвятой Богородицы: поздравления на украинском языке
***
Ще сміється серпень золотий,
Але осені гінці вже йдуть.
Успіння Богородиці святої,
Дзвони на дзвіниці несуть.
Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,
Живіть у мирі з Богом і людьми,
Нехай ангел вас крилами осінить,
І довгими нехай будуть ваші дні!
***
Пресвята наша Богородиця
Дивиться лагідно з небес.
Вам пошле своє благословення
І подарує казкових чудес.
І нині, в день її Успіння,
Від душі хочу вам побажати,
Щоб душа ваша залишилася світлою,
І ви могли благі справи робити!
***
Свята Богородице,
Про тебе не забуваємо,
Молимося і вихваляємо,
У храмі часто згадуємо.
Свята Богородице,
Про заступництво лише благаємо,
І на силу твою уповаємо,
Христом Богом закликаємо.
Свята Богородице,
Всім добра, любові бажаємо,
Ти допоможеш, точно знаємо,
Дива щастя очікуємо.
***
Я вас зі святом великим вітаю.
У день Успіння Пресвятої Богородиці
Миру й злагоди бажаю
Пам’ятайте, що все буде добре, коли поруч Бог,
У серці нехай панує любов без тривог.
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы: картинки на украинском языке
Картинки ко Дню Успения Пресвятой Богородицы / Фотоколлаж 24 Канала
Поздравления с праздником Успения Пресвятой Богородицы / Фотоколлаж 24 Канала
А если хочется не просто поздравить, а найти по-настоящему искренние слова для самых дорогих людей – мы собрали еще одну подборку поздравлений с Успением Пресвятой Богородицы.