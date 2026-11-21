Есть имена, которые не нуждаются в особом представлении, ведь за ними стоят века истории, традиций и теплых ассоциаций. Мария – именно одна из таких. А 21 ноября, когда верующие отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы, появляется еще один повод сказать обладательницам этого имени несколько искренних слов.

День ангела – это не о дорогих подарках или пышных застольях, а о внимании, любви и пожеланиях, исходящих от сердца. Именно поэтому "24 Канал" подготовил подборку красивых поздравлений в прозе и открытках, чтобы каждая Мария в этот день почувствовала себя особенной.

Стихи-поздравления с Днем ангела Марии

***



Усе добро, яке існує у світі,

І щастя все, що є тут посеред людей,

Лише найкращі та барвисті квіти

Несу я вам, Маріє, в цей чудовий день!

Хай Матір Божа вас щодня охороняє,

А в серці най панує завжди доброта,

І радість хай до вас лиш прибуває

На многії і благії, щасливії літа!



***

В день святковий завжди гріють

Добрі побажання,

В твому серці щастя творять

Наші привітання!

В іменини вам бажаєм

Кожен день, щомиті,

Хай Марію вберігає

Ангел-хоронитель!



***



Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

Поздравления с Днем ангела Марии в картинках

Картинки с Днем ангела Марии / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Марии своими словами / Коллаж 24 Канала

Картинки с Днем ангела Марии / Коллаж 24 Канала

Открытки с Днем ангела Марии / Коллаж 24 Канала



Поздравлений много не бывает, поэтому ловите еще одно подборку поздравлений с Днем ангела Марии.