Привітання з Днем ангела Марії / Фото Pinterest
Є імена, які не потребують особливого представлення, адже за ними стоять століття історії, традицій і теплих асоціацій. Марія – саме з таких. А 21 листопада, коли віряни відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці, з'являється ще одна нагода сказати власницям цього імені кілька щирих слів.
День ангела – це не про дорогі подарунки чи пишні застілля, а про увагу, любов і побажання, які йдуть від серця. Саме тому 24 Канал підготував добірку красивих привітань у прозі та листівках, щоб кожна Марія цього дня відчула себе особливою.
Вірші привітання з Днем ангела Марії
***
Усе добро, яке існує у світі,
І щастя все, що є тут посеред людей,
Лише найкращі та барвисті квіти
Несу я вам, Маріє, в цей чудовий день!
Хай Матір Божа вас щодня охороняє,
А в серці най панує завжди доброта,
І радість хай до вас лиш прибуває
На многії і благії, щасливії літа!
***
В день святковий завжди гріють
Добрі побажання,
В твому серці щастя творять
Наші привітання!
В іменини вам бажаєм
Кожен день, щомиті,
Хай Марію вберігає
Ангел-хоронитель!
***
Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
Привітання з Днем ангела Марії в картинках
Картинки з Днем ангела Марії / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Марії своїми совами / Колаж 24 Каналу
Картинки з Днем ангела Марії / Колаж 24 Каналу
Листівки з Днем ангела Марії / Колаж 24 Каналу
Привітань багато не буває, тому ловіть ще одну добірку вітань з Днем ангела Марії.
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