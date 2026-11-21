День ангела – це не про дорогі подарунки чи пишні застілля, а про увагу, любов і побажання, які йдуть від серця. Саме тому 24 Канал підготував добірку красивих привітань у прозі та листівках, щоб кожна Марія цього дня відчула себе особливою.

Adv

Вірші привітання з Днем ангела Марії

***



Усе добро, яке існує у світі,

І щастя все, що є тут посеред людей,

Лише найкращі та барвисті квіти

Несу я вам, Маріє, в цей чудовий день!

Хай Матір Божа вас щодня охороняє,

А в серці най панує завжди доброта,

І радість хай до вас лиш прибуває

На многії і благії, щасливії літа!



***

В день святковий завжди гріють

Добрі побажання,

В твому серці щастя творять

Наші привітання!

В іменини вам бажаєм

Кожен день, щомиті,

Хай Марію вберігає

Ангел-хоронитель!



***



Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

Реклама

Привітання з Днем ангела Марії в картинках

Картинки з Днем ангела Марії / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Марії своїми совами / Колаж 24 Каналу

Картинки з Днем ангела Марії / Колаж 24 Каналу

Листівки з Днем ангела Марії / Колаж 24 Каналу



Привітань багато не буває, тому ловіть ще одну добірку вітань з Днем ангела Марії.