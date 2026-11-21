Поздравление с Днем ангела Марии / Фото с Pinterest
Есть имена, которые не нуждаются в особом представлении, ведь за ними стоят века истории, традиций и теплых ассоциаций. Мария – именно одна из таких. А 21 ноября, когда верующие отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы, появляется еще один повод сказать обладательницам этого имени несколько искренних слов.
День ангела – это не о дорогих подарках или пышных застольях, а о внимании, любви и пожеланиях, исходящих от сердца. Именно поэтому "24 Канал" подготовил подборку красивых поздравлений в прозе и открытках, чтобы каждая Мария в этот день почувствовала себя особенной.
Стихи-поздравления с Днем ангела Марии
***
Усе добро, яке існує у світі,
І щастя все, що є тут посеред людей,
Лише найкращі та барвисті квіти
Несу я вам, Маріє, в цей чудовий день!
Хай Матір Божа вас щодня охороняє,
А в серці най панує завжди доброта,
І радість хай до вас лиш прибуває
На многії і благії, щасливії літа!
***
В день святковий завжди гріють
Добрі побажання,
В твому серці щастя творять
Наші привітання!
В іменини вам бажаєм
Кожен день, щомиті,
Хай Марію вберігає
Ангел-хоронитель!
***
Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
Поздравления с Днем ангела Марии в картинках
Картинки с Днем ангела Марии / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Марии своими словами / Коллаж 24 Канала
Картинки с Днем ангела Марии / Коллаж 24 Канала
Открытки с Днем ангела Марии / Коллаж 24 Канала
Поздравлений много не бывает, поэтому ловите еще одно подборку поздравлений с Днем ангела Марии.
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