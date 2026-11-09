Лидерский характер и несокрушимый дух: 3 забытых мужских имени, которые стали новым трендом в Украине

Выбор имени для младенца всегда становится ответственным шагом для семьи. В последние годы украинцы активно отказываются от иностранных заимствований и возвращаются к своим историческим корням.

Старинные имена снова массово звучат на детских площадках, ведь они звучат мужественно, имеют глубокий смысл и наполняют мальчиков мощной энергией, пишет 24 Канал.

Маркиян

Это имя происходит из латинского языка и означает "посвященный Марсу". В современном мире так называют отважных и смелых парней, харизма которых очаровывает многих. Носители этого имени ежедневно демонстрируют лидерские качества и умело руководят командой. Кроме того, Маркианы обладают замечательной способностью критически мыслить.

Платон

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "широкоплечий" или "просторный". В древности так нередко называли мужчин, которые имели философский взгляд на жизнь. Обладатели этого имени обычно любят узнавать что-то новое и никогда не боятся погружаться в изучение сложных вопросов. Платоны иногда кажутся несколько замкнутыми, но они всегда преданны тем, кого искренне любят.

Демьян

Это имя пришло к нам из античной культуры и переводится как "укротитель". Демьяны вырастают целеустремленными и настойчивыми мужчинами, которые легко преодолевают любые препятствия. Они ценят честность, умеют отстаивать собственное мнение и всегда готовы поддержать друзей.

Красивые мужские имена / Фото Magnific

На днях мы рассказывали о благозвучных мужских именах, начинающихся с буквы "Т".