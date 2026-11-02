Миф о Велесовой ночи: этнологиня объяснила, является ли этот праздник аналогом Хэллоуина

Велесова ночь – это якобы древнеславянский праздник, который отмечали в дохристианский период в ночь с 31 октября на 1 ноября. Считается, что в это время почитали бога Велеса, покровителя скотоводства, а также встречали и угощали души умерших. Но, как оказалось, это настоящий миф, рассказывает этнологиня Анастасия Кривенко из Института народоведения НАН Украины.

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На самом деле в 2003 году российский писатель Илья Черкасов написал книгу "Велес", в которой описал празднование Велесовой ночи со всеми деталями: кострами, жертвоприношениями и т. д. Именно после этого начала распространяться информация о якобы дохристианском происхождении этого праздника.

Среди украинских авторов свой вариант ночи и дня в честь Велеса в книге "Мифы и легенды древней Украины" (1997) кратко описывал Валерий Войтович. Правда, там речь шла о рождественском периоде, когда бог Велес вместе со Спасом проверяют, насколько хорошо собран урожай и ухожен скот, рассказывает Анастасия.

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Была ли Велесова ночь аналогом Хэллоуина / Magnific

К тому же этот текст не содержит ссылок на источники. В других изданиях отмечается, что Велесова ночь приходится на разные даты календаря. Но ни в одном из вариантов не говорилось о каких-либо конкретных обрядах в честь Велеса.

Лишь с 2018 – 2019 годов в украинских СМИ начала массово распространяться информация о том, что Велесова ночь – это наш аналог американского Хэллоуина. Первые единичные упоминания об этом датируются 2016 годом, однако о массовости таких публикаций можно говорить именно с 2019-го. Большинство источников, которые распространяли такую информацию, – это сайты представителей неоязычества.

Никаких исторических оснований полагать, что такой праздник существовал в дохристианский период, нет. У нас нет ни исторических, ни этнографических источников, в которых упоминалась бы Велесова ночь. Поэтому мы не можем говорить о Велесовой ночи как об альтернативе Хэллоуину– говорит этнологиня.

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По сути, миф о Велесовой ночи – это целенаправленная дезинформация о том, что в дохристианский период на наших землях существовал такой праздник. Вместе с тем, отмечает этнологиня, она не видит ничего плохого в том, что в нашей массовой культуре набирает популярность Хэллоуин.

Украинцы, как открытое демократическое общество, под влиянием глобализации перенимают чужие праздники, при этом органично интегрируя их в свою культурную среду. Поэтому бояться упадка собственной традиции из-за заимствования иностранных праздников точно не стоит– добавила Кривенко.

Недавно священники ПЦУ объяснили, могут ли на самом деле украинцы отмечать Хэллоуин.