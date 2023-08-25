"Жертва" демократів: як Трамп хитрощами обійшов конкурентів та що це значить для України

Дональд Трамп з'явився у в'язниці, де його сфотографували для тюремної справи та відпустили через 20 хвилин. Трамп зосередився на тому, щоб використати цю подію на власну користь під час виборів у 2024 році.

На фоні цих подій відбулися перші дебати претендентів на посаду президента США від Республіканської партії, які Трамп проігнорував. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій аналізує плани Трампа та ставлення республіканців до України.

Дивіться також Великі донори республіканців шукають заміну Трампу на виборах, – ЗМІ

Як Трамп став першим президентом США, який має тюремне фото

Трамп перетворив на шоу візит до в'язниці округу Фултон. Він здався у в'язницю в Атланті, і його все ж звинуватили у тяжкому злочині, стверджуючи, що він брав участь у масовій злочинній змові з метою незаконно скасувати його поразку на виборах у Джорджії 2020 року.

Трампа затримали у в'язниці округу Фултон через 10 днів після того, як йому висунули звинувачення за вже четвертою кримінальною справою з березня – і другою, пов'язаною з його ймовірними спробами зірвати вибори 2020 року та залишитися в Білому домі.

Здавалося б, Трамп здався правоохоронцям вже не вперше, але цей епізод все ж відрізнявся. Цього разу на Трампа навіть завели окрему картку ув'язненого і зробили так зване "тюремне фото".

Трампу зафіксували його зріст та вагу, взяли відбитки пальців і сфотографували. На відміну від інших заарештованих, його звільнили приблизно через 20 хвилин під заставу у розмірі 200 тисяч доларів, про яку було домовлено раніше.

Фактично Трампу пред'явлено 13 пунктів звинувачення у справі щодо виборів у Джорджії, включаючи рекет, схиляння державного службовця до порушення присяги, змову з метою видати себе за державного службовця, змову з метою підробки документів та змову з метою подання фальшивих документів.

Колишній президент заперечує будь-які правопорушення та описує розслідування, як "політичне полювання на відьом". Тепер на Трампа чекає суд, який прокурори планують на жовтень, хоча команда Трампа просила взагалі перенести всі слухання на квітень 2026 року.

Трамп будує свою кампанію на основі того, що він нібито є жертвою

Схоже, що Трампу таки вдається перетворити своє ув'язнення та переслідування судом загалом на політичне шоу. Відповідно, Трамп розраховує, що це може зіграти йому на руку у питанні майбутніх виборів.

Трамп починає будувати свою кампанію саме на основі того, що він нібито є жертвою. Якщо зараз подивитися на рекламні кампанії Джо Байдена та Дональда Трампа, то можна помітити цікаву деталь.

Зокрема, нова передвиборча кампанія Байдена зосереджена на тому, як його політика допомогла і продовжить допомагати американцям.

У ній описується боротьба з COVID-19, зниження інфляції та рівня безробіття і так далі. А от кампанія Трампа побудована на допомозі одній людині: Дональду Трампу.

У своїй кампанії Трамп робить акцент на тому, що демократи на чолі з Байденом намагаються його знищити, а тому цьому треба покласти край шляхом переобрання Трампа. І на жаль, це частково працює.

Що продемонстрували дебати серед Республіканської партії

Напередодні відбулися перші дебати серед претендентів на кандидатство на посаду президента США від Республіканської партії.

Трамп ці дебати проігнорував і натомість пішов на інтерв'ю до пропагандиста Такера Карлсона, який відомий своєю антиукраїнською риторикою.

Це інтерв'ю було опубліковано на сторінці Карлсона у соцмережах і лише за добу його переглянули 250 млн глядачів.

Тож, вплив на виборців це точно матиме. Тож, не дивно чому Трамп відмовився від дебатів на Fox News. Зараз його рейтинги дійсно найвищі серед усіх претендентів.

Щодо дебатів, то аналізувати їх повністю немає сенсу, а тому слід обговорити позиції інших кандидатів від Республіканської партії щодо війни Росії проти України.

У дебатах взяли участь губернатор Північної Дакоти Дуг Бургум, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, губернатор Флориди Рон Десантіс, колишній посол в ООН Ніккі Гейлі, колишній губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон, колишній віцепрезидент Майк Пенс, підприємець Вівек Рамасвамі та сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт.

Як республіканці ставляться до війни в Україні

Всі ці кандидати зовсім по різному ставляться до України. Зокрема, Майк Пенс, Кріс Крісті та Ніккі Гейлі, напевно, найбільш прихильні до України.

На дебатах вони запевняли американців, що стратегічна поразка Росії є завданням національної безпеки США. Відповідно, вся ця трійця вважає, що збереження сильної військової підтримки України – це єдиний правильний варіант.

Ведучі дебатів намагалися знайти відповідь на питання, "а чи варто і надалі допомагати Україні?" На що Ніккі Гейлі відповіла наступне.

Ви хочете поговорити про те, що було надано Україні? Менше 3,5% нашого оборонного бюджету. Ось що отримала від нас Україна. Якщо ви подивитеся на відсоток від нашого загального ВВП, то 11 європейських країн дали більше, ніж США,

– заявила вона.

З іншого боку, є й ті, хто доволі критично ставиться до подальшої допомоги Україні, а дехто і взагалі закликає припинити допомагати ЗСУ, а натомість направити ресурси і навіть армію США в Мексику.

На превеликий жаль, саме губернатор Флориди Рон Десантіс кричав про необхідність припинення допомоги Україні найгучніше.

Рон Десантіс, як і Трамп, запевняє, що російська агресія – це взагалі не пріоритет для зовнішньої політики США. Можливо, це питання другого чи третього порядку.

Виходячи з цієї логіки, Десантіс, як і Трамп, закликав перекласти тягар допомоги Україні на Європу. Мовляв, нехай ЄС допомагає Україні, а США будуть виконувати інші місії.

Те, на які саме місії Десантіс пропонує зосередити увагу США, викликає подив. На питання, чи варто відправляти американські війська в Україну у разі необхідності, Десантіс заявив, що замість цього, якщо він стане президентом, він одразу ж направить американські війська в Мексику для боротьби з наркокартелями. І такі ідеї, як виявилося, все більше підтримуються саме республіканцями.

Інша частина учасників дебатів здебільшого займала показово нейтральну, а іноді й доволі дивну позицію щодо України. Тут варто виділити гучного популіста Вівека Рамасвамі. Він виступає проти допомоги Україні, але пояснити чому саме – не може.

Хоча варто пам'ятати, що на праймеріз всі кандидати будуть казати те, що хочуть почути виборці, а частина виборців Республіканської партії, на жаль, проти подальшої допомоги Україні.

Втім не факт, що саме так вони і будуть себе поводити у випадку перемоги на виборах. Хоча, відверто кажучи, всі вони дуже сильно відстають від Трампа.

Результати дебатів