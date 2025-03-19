Трамп назвав розмову із Зеленським "дуже гарною" і розповів перші деталі

19 березня між президентами США та України відбулася телефонна розмова. Опісля Трамп прокоментував її дописом у власній соцмережі. Політик назвав бесіду із Зеленським "дуже хорошою".

Незадовго до 18:00 за київським часом завершилася розмова між Зеленським і Трампом, яка тривала близько години, передає 24 Канал.

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"Щойно відбулася дуже хороша телефонна розмова з Президентом України Зеленським. Він тривав близько години. Більшість розмови була заснована на вчорашній розмові з президентом Путіним, щоб узгодити запити та потреби Росії та України", – написав Трамп.