Вранці під час пресконференції з президентом Фінляндії Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні він зідзвониться з Трампом, передає 24 Канал.
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Бесіда політиків вже стартувала
У соцмережі "Х" в 16:38 за київським часом заступник голови адміністрації Білого дому Ден Скавіно написав, що у данний момент Трамп в Овальному кабінеті розмовляє із Зеленським.
Переговори між політиками підтвердив і речник президента України Сергій Никифоров.
Раніше ЗМІ повідомляли, що розмова президентів має відбутися о 16:00 за київським часом.