Вранці під час пресконференції з президентом Фінляндії Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні він зідзвониться з Трампом, передає 24 Канал.

Дивіться також Оточення в Курській області немає, наші хлопці виконують завдання, – Зеленський

Бесіда політиків вже стартувала

У соцмережі "Х" в 16:38 за київським часом заступник голови адміністрації Білого дому Ден Скавіно написав, що у данний момент Трамп в Овальному кабінеті розмовляє із Зеленським.

Переговори між політиками підтвердив і речник президента України Сергій Никифоров.

Раніше ЗМІ повідомляли, що розмова президентів має відбутися о 16:00 за київським часом.