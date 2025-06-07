Не любить слухати брифінги: хто та як інформує Трампа

У ЗМІ пишуть, що Дональд Трамп не любить брати участь у брифінгах, які проводять ЦРУ та інші розвідувальні агентства Сполучених Штатів Америки. Попри це, у лідера США є інші джерела інформації.

Дивно, проте Трамп уникає слухати своїх провідних розвідників та професіоналів. Про це 24 Каналу розповів генерал-майор збройних сил Великої Британії у відставці Чіп Чепмен, зазначивши, що спочатку треба зрозуміти, як працюють розвідувальні служби у Сполучених Штатах Америки.

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Брифінги Трампа

Чіп Чепмен зауважив, що у США є 18 агентств розвідки. ЦРУ не є головним із них, коли мовиться про надання інформації президенту.

Цим займається Управління директора Національної розвідки, але й у них є проблеми, адже голова цього управління доволі довго добре відгукувався про Росію,

– сказав він.

Виходить, що на керівних посадах опиняються люди, які не звикли працювати у таких структурах і не мають необхідної технічної експертизи. За словами генерал-майора у відставці, тому це й створює проблеми як при односторонніх брифінгах, так і при координації інформації від всіх агентств. Проте основним завданням усіх структур є те, щоб президент не отримав викривлену або недостатньо повну інформацію.

Саме тому слідкувати й займатись цим повинно Управління директора Національної розвідки.

Звісно це не заважає ЦРУ або іншим структурам мати доступ до президента для проведення брифінгів. Але на мою думку, у президента Трампа немає достатньої уваги й звички працювати у такому форматі,

– додав Чіп Чепмен.

Цікаво, що колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що повернення Україною всіх окупованих територій вимагатиме надзусиль і масштабної підтримки партнерів. На його думку, нинішні укріплення на фронті, зокрема "лінія Суровікіна", є серйозною перешкодою для наступу. Петреус також припускає, що істотні внутрішні зміни в Росії можуть вплинути на перебіг війни навіть без масштабних бойових дій.