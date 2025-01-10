Не треба "годувати" розмовами: який формат переговорів дійсно схилить Путіна до капітуляції

Команда Дональда Трампа сподівається вже не за "24 години", а за "перші 100 днів" його президенства запустити переговорні процеси щодо завершення російсько-української війни. Проте важливіші не терміни перемовин з Кремлем, а їхній формат.

Переговори з очільником Кремля, на думку колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, якою він поділився з 24 Каналом, матимуть сенс тільки за одної умови. Владімір Путін має усвідомити, який фінал на нього чекає.

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Такі переговори матимуть сенс

Огризко зазначив, що є два Трампи: один – до свого президенства, другий – в його період. Тому закінчення війни чи за "24 години", чи за "100 днів" – це політичні побажання далекі до своєї реалізації.

Фетишизація поняття "переговори", за його словами, уводить в бік від суті питання. Можемо проговорювати щось роками, але Україні потрібно завершення війни на справедливих засадах і покарання злочинців.

Нас не треба "годувати" розмовами про початок переговорів – це нічого не означає. Маємо ставити питання про інше – як, прийшовши на ці переговори, спільно висунути Владіміру Путіну ультиматум. Потрібно попередити: якщо він продовжує війну, то за місяць матиме такий результат, за два – інший, а за три – його економіка загнеться і ляже,

– підкреслив він.

Зверніть увагу! Спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що обраний президент США розуміє, що часу для пошуку розв'язання війни Росії проти України має небагато. Однак Трамп "не намагається щось дати Путіну", він прагне "врятувати суверенітет України", а також гарантуватиме, що це буде "справедливо та чесно".

Ексглава МЗС нагадав, що ще до повномасштабного вторгнення Росії на українську територію на Заходу існувала така думка, що, мовляв, якщо Путін нападе на Україну, то він зіткнеться з дуже серйозними наслідками, і ціна цього вторгнення буде дуже великою.

Це все "казки", тому що таким людям як Путін потрібно чітко та ясно показувати перспективу його фіналу. Але тоді необхідно, щоб ця перспектива була підтверджена конкретними діями,

– наголосив він.

Якщо такі умови Путіну на початку переговорів будуть пред'явлено – не тільки Україною, а й усім західним світом – тоді вони матимуть сенс. Хоча, на думку Володимира Огризка, це більше нагадуватиме запрошення до капітуляції Росії, проте вона сама винна у тому, що створила.

Проводити перемовини в іншому форматі, як зазначив ексглава МЗС, – абсолютне безглуздя і нерозуміння того, що вони уявляють собою на практиці. Якщо у якоїсь сторони немає бажання завершити перемовини результатом, вони будуть нескінченними.

Зазначимо, що громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус переконаний у бажанні Трампа надати підтримку Україні. Єдина його ціль, на думку Пінкуса, – це повернення окупованих територій у межах 1991 року "малою кров'ю". Для цього Трамп прагне розробити шляхи досягнення цієї цілі, які були б прийнятні для України, США та цивілізованого світу.