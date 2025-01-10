Не надо "кормить" разговорами: какой формат переговоров действительно склонит Путина к капитуляции

Команда Дональда Трампа надеется уже не за "24 часа", а за "первые 100 дней" его президентства запустить переговорные процессы по завершению российско-украинской войны. Однако важнее не сроки переговоров с Кремлем, а их формат.

Переговоры с главой Кремля, по мнению бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, которым он поделился с 24 Каналом, будут иметь смысл только при одном условии. Владимир Путин должен осознать, какой финал его ждет.

Читайте также Трамп не спешит завершить войну в Украине за сутки: Financial Times узнали причины

Такие переговоры будут иметь смысл

Огрызко отметил, что есть два Трампа: один – до своего президентства, второй – в его период. Поэтому окончание войны или за "24 часа", или за "100 дней" – это политические пожелания далекие к своей реализации.

Фетишизация понятия "переговоры", по его словам, уводит в сторону от сути вопроса. Можем проговаривать что-то годами, но Украине нужно завершение войны на справедливых принципах и наказание преступников.

Нас не надо "кормить" разговорами о начале переговоров – это ничего не значит. Мы должны ставить вопрос о другом – как, придя на эти переговоры, совместно выдвинуть Владимиру Путину ультиматум. Нужно предупредить: если он продолжает войну, то через месяц будет иметь такой результат, через два – другой, а через три – его экономика загнется и ляжет,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что избранный президент США понимает, что времени для поиска решения войны России против Украины имеет немного. Однако Трамп "не пытается что-то дать Путину", он стремится "спасти суверенитет Украины", а также гарантировать, что это будет "справедливо и честно".

Экс-глава МИД напомнил, что еще до полномасштабного вторжения России на украинскую территорию на Западе существовало такое мнение, что, мол, если Путин нападет на Украину, то он столкнется с очень серьезными последствиями, и цена этого вторжения будет очень большой.

Это все "сказки", потому что таким людям как Путин нужно четко и ясно показывать перспективу его финала. Но тогда необходимо, чтобы эта перспектива была подтверждена конкретными действиями,

– подчеркнул он.

Если такие условия Путину в начале переговоров будут предъявлены – не только Украиной, но и всем западным миром – тогда они будут иметь смысл. Хотя, по мнению Владимира Огрызко, это больше будет напоминать приглашение к капитуляции России, но она сама виновата в том, что создала.

Проводить переговоры в другом формате, как отметил экс-глава МИД, – абсолютная бессмысленно и непонимание того, что они представляют собой на практике. Если у какой-то стороны нет желания завершить переговоры результатом, они будут бесконечными.

Отметим, что общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус убежден в желании Трампа оказать поддержку Украине. Единственная его цель, по мнению Пинкуса, – это возвращение оккупированных территорий в рамках 1991 года "малой кровью". Для этого Трамп стремится разработать пути достижения этой цели, которые были бы приемлемы для Украины, США и цивилизованного мира.