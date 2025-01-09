Речь идет о возвращении границ Украины 1991 года с меньшими потерями. Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус.

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"Трамп хочет достичь своих целей в оказании помощи Украине. Единственная цель – это возвращение оккупированных территорий в пределах 1991 года. У Трампа желание достичь этого малой кровью. Для этого он пытается разработать такие пути достижения этой цели, которые были бы приемлемы и для украинского народа, и для остального цивилизованного мира, и американцев", – сказал он.

По словам республиканца, Трамп готовится сделать "сюрпризы", приятные для украинцев и "убийственные" для Владимира Путина. Однако новоизбранный американский лидер не будет решать вопросы, связанные с войной в Украине, в первые дни. Ведь американцы ждут решений по закрытию границ с Мексикой и Канадой, реформам налогов.

Кроме того, в Калифорнии с 8 января бушуют пожары. Поэтому администрация Трампа будет заниматься прежде всего этим вопросом.