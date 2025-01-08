Сообщает 24 Канал со ссылкой на спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в интервью Fox News. Он убежден, что найти краткосрочное решение для урегулирования войны возможно.

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За сколько времени у Трампа хотят завершить войну в Украине

Келлог отметил, что и он, и Трамп понимают: времени для поиска решения полномасштабной войны России против Украины у них немного.

Людям нужно понимать: он не пытается что-то дать Путину или россиянами, он на самом деле пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать. И он будет гарантировать, что это справедливо и честно,

– подчеркнул он.

Келлог убежден, что "самой большой ошибкой" Байдена стало нежелание говорить с Владимиром Путиным после 2022 года, тогда как Трамп готов к такому диалогу.

Он также считает, что Трамп сможет найти компромиссное решение, которое будет приемлемым как для Путина, так и для Владимира Зеленского в "краткосрочной перспективе".

"Я хотел бы поставить цель, как на личном, так и на профессиональном уровне, я бы сказал, давайте установим ее на уровне ста дней", – заявил Келлог.

К слову, ранее Владимир Зеленский прокомментировал заявление Дональда Трампа о членстве Украины в НАТО. Президент Украины посоветовал не быть поспешными в выводах.