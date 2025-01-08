Повідомляє 24 Канал з посиланням на спецпредставника Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога в інтерв'ю Fox News. Він переконаний, що знайти короткострокове рішення для врегулювання війни можливо.
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За скільки часу у Трампа хочуть завершити війну в Україні
Келлог зазначив, що і він, і Трамп розуміють: часу для пошуку вирішення повномасштабної війни Росії проти України у них небагато.
Людям потрібно розуміти: він не намагається щось дати Путіну чи росіянами, він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно,
– наголосив він.
Келлог переконаний, що "найбільшою помилкою" Байдена стало небажання говорити з Владіміром Путіним після 2022 року, тоді як Трамп готовий до такого діалогу.
Він також вважає, що Трамп зможе знайти компромісне рішення, яке буде прийнятним як для Путіна, так і для Володимира Зеленського у "короткостроковій перспективі".
"Я хотів би поставити мету, як на особистому, так і на професійному рівні, я б сказав, давайте встановимо її на рівні ста днів", – заявив Келлог.
До слова, раніше Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа про членство України в НАТО. Президент України порадив не бути поспішними у висновках.