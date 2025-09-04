Дональд Трамп створив для себе імідж миротворця. Ще в часи передвиборчої кампанії він стверджував, що зможе максимально швидко завершити війну, яку Росія розпочала на території України. Пройшов час, йому цього не вдалося, тому весь світ очікує, як він діятиме далі, аби все ж досягнути мети.

Останнім часом світові медіа все частіше запитують Трампа, коли він почне реально тиснути на Володимира Путіна, щоб той припинив бойові дії. Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів в етері 24 Каналу, що президента США це дуже дратує.

До теми Звідки ви знаєте, – Трамп відчитав журналіста з Польщі, який питав про бездіяльність щодо Путіна

Чому Трамп опинився у безвихідній ситуації?

Олег Рибачук зауважив, що, через гучні заяви американського лідера щодо спроможності завершити російсько-українську війну, він опинився в ситуації, коли вже не може відмовитись від своїх слів.

Трампу в якийсь момент здавалося, що він може елегантно сказати, що тільки він прагне миру, а вони (Володимир Зеленський та Володимир Путін – 24 Канал) хочуть далі воювати, тому йому краще вийти й займатися іншими глобальними речами. Але так не виходить,

– зауважив він.

За словами голови аналітично-адвокаційної організації, президента США "намертво прив'язався" до проблеми російсько-української війни. Все тому, що Трамп дуже "розігрів очікування" суспільства, заявляючи, що йому під силу досягти миру за 24 години президентства.

Попри все, Трамп говорить, що є світовим миротворцем, який припинив вже не одну війну.

Цікаво. Американський президент вважає, що його тарифна політика на імпорт з інших країн позитивно впливає на позиції США у світі. Крім того, на його думку, це сприяло укладанню великої кількості мирних угод.

Однак на конкретні питання щодо методів завершення війни в Україні президент США не може дати чіткої відповіді.

Час від часу Трамп використовує тези російської пропаганди, мовляв, тривають переговори й треба почекати 1 – 2 тижні, щоб подивитись на результати. Це викликає відверте нерозуміння, адже ситуація кожного разу повторюється,

– сказав Олег Рибачук.

Дивує, що кожного разу, Трамп скасовує свої ж дедлайни, які встановлює Путіну щодо мирних переговорів. Голова аналітично-адвокаційної організації наголосив, що лідер США завжди щось придумає, щоб не робити ніяких кроків для тиску на Росію, однак це не може тривати вічно.

Останні заяви Трампа щодо Путіна та Росії