Президент США Дональд Трамп під час розмов із Володимиром Зеленським не казав про потребу бити по "дому" глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Зеленського виданню Axios.

Чи закликав Трамп вдарити по дому Путіна?

Під час розмови журналіст Axios поцікавився в українського президента, чи дійсно лідер США у телефонній розмові з ним закликав бити по "дому Путіна".

Зеленський категорично заперечив ці повідомлення.

Ні, це неправда,

– відповів президент України.

Зеленський підкреслив, що Трамп розуміє, що Росія атакує українські об'єкти, інфраструктуру й Україна, як наголосив президент, відповідає по військових об'єктах країни-агресорки.

"Якщо вони (росіяни – 24 Канал) атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує, що ми (Україна – 24 Канал) можемо відповісти по енергетиці", – сказав Зеленський.

По яких російських об'єктах востаннє била Україна?