Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Зеленського виданню Axios.

Чи закликав Трамп вдарити по дому Путіна?

Під час розмови журналіст Axios поцікавився в українського президента, чи дійсно лідер США у телефонній розмові з ним закликав бити "по дому Путіна".

Зеленський категорично заперечив ці повідомлення.

Ні, це неправда,

– відповів президент України.

Зеленський підкреслив, що Трамп розуміє, що Росія атакує українські об'єкти, інфраструктуру і Україна, як наголосив президент, відповідає по військових об'єктах країни-агресорки.

"Якщо вони (росіяни – 24 Канал) атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує, що ми (Україна – 24 Канал) можемо відповісти по енергетиці", – сказав Зеленський.

По яких російських об'єктах востаннє била Україна?