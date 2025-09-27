Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Зеленського виданню Axios.
Чи закликав Трамп вдарити по дому Путіна?
Під час розмови журналіст Axios поцікавився в українського президента, чи дійсно лідер США у телефонній розмові з ним закликав бити "по дому Путіна".
Зеленський категорично заперечив ці повідомлення.
Ні, це неправда,
– відповів президент України.
Зеленський підкреслив, що Трамп розуміє, що Росія атакує українські об'єкти, інфраструктуру і Україна, як наголосив президент, відповідає по військових об'єктах країни-агресорки.
"Якщо вони (росіяни – 24 Канал) атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує, що ми (Україна – 24 Канал) можемо відповісти по енергетиці", – сказав Зеленський.
По яких російських об'єктах востаннє била Україна?
В середу, 24 вересня, Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони влучили по території нафтопереробного підприємства "Газпром Нефтехім-Салават" у Башкортостані.
Також вони вдарили по важливих об'єктах у Волгоградській області Росії, які задіяні у забезпеченні ворожого війська. Тоді загорілася нафтоперекачувальна станція "Кузьмичи-1". Було уражено й нафтоперекачувальну станцію "Зензеватка".
Тої ночі Сили оборони уразили виробництво БпЛА в населеному пункті Валуйки, що в Бєлгородській області Росії.
Практично напередодні, а саме 22 вересня, далекобійні засоби Сил оборони України уразили Астраханський газопереробний завод. Було пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу.