Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского изданию Axios.
Призвал ли Трамп ударить по дому Путина?
Во время разговора журналист Axios поинтересовался у украинского президента, действительно ли лидер США в телефонном разговоре с ним призвал бить "по дому Путина".
Зеленский категорически опроверг эти сообщения.
Нет, это неправда,
– ответил президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что Трамп понимает, что Россия атакует украинские объекты, инфраструктуру и Украина, как подчеркнул президент, отвечает по военным объектам страны-агрессора.
"Если они (россияне – 24 Канал) атакуют нашу энергетику, президент Трамп поддерживает, что мы (Украина – 24 Канал) можем ответить по энергетике", – сказал Зеленский.
По каким российским объектам в последний раз била Украина?
В среду, 24 сентября, Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны попали по территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане.
Также они ударили по важным объектам в Волгоградской области России, которые задействованы в обеспечении вражеского войска. Тогда загорелась нефтеперекачивающая станция "Кузьмичи-1". Была поражена и нефтеперекачивающая станция "Зензеватка".
Той ночью Силы обороны поразили производство БпЛА в населенном пункте Валуйки, что в Белгородской области России.
Практически накануне, а именно 22 сентября, дальнобойные средства Сил обороны Украины поразили Астраханский газоперерабатывающий завод. Были повреждены участки производства, что повлекло остановку части производственного процесса.