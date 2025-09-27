Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского изданию Axios.

Призвал ли Трамп ударить по дому Путина?

Во время разговора журналист Axios поинтересовался у украинского президента, действительно ли лидер США в телефонном разговоре с ним призвал бить "по дому Путина".

Зеленский категорически опроверг эти сообщения.

Нет, это неправда,

– ответил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Трамп понимает, что Россия атакует украинские объекты, инфраструктуру и Украина, как подчеркнул президент, отвечает по военным объектам страны-агрессора.

"Если они (россияне – 24 Канал) атакуют нашу энергетику, президент Трамп поддерживает, что мы (Украина – 24 Канал) можем ответить по энергетике", – сказал Зеленский.

По каким российским объектам в последний раз била Украина?