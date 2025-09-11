У статті 2022 року я представив алегорію, яку назвав "грою в ув'язнення" – академічну вправу, яка досліджує, як авторитарні лідери, коли їхня популярність падає, консолідують владу за допомогою дедалі жорстокішої тактики. Трамп, який бореться зі зменшенням громадської підтримки, схоже, рішуче налаштований дотримуватися цього авторитарного підходу.

24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. Републікацію повної версії тексту заборонено. Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника.

Як помста опонентам може дестабілізувати все суспільство?

Найяскравішим прикладом є спроба адміністрації висунути звинувачення у шахрайстві з іпотекою проти відомих критиків:

члена Ради керуючих Федеральної резервної системи Лізи Кук,

сенатора-демократа США Адама Шиффа,

генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс.

У центрі цих зусиль є директор Федерального агентства з фінансування житла Білл Пулте, великий спонсор Трампа, який зараз контролює іпотечну галузь США.

Читайте також Від Орбана до Путіна: кого копіює Трамп, і чому це небезпечно для Америки

Звичайно, значна частина дебатів у США зосереджена на тому, чи мають ці звинувачення якусь обґрунтованість. Однак більш нагальним питанням є систематичний пошук адміністрацією Дональда Трампа викривальних доказів проти своїх політичних опонентів. Як зазначила сенаторка-демократка Елізабет Воррен, Пулте "використовує доступ до особистих записів ймовірних ворогів Трампа", щоб звести особисті та політичні рахунки.

Вибіркове переслідування та цілеспрямоване залякування можуть викликати каскадний ефект. Як показав досвід Угорщини та Туреччини, те, що починається як помста проти жменьки ймовірних політичних опонентів, може швидко загостритися, дестабілізуючи суспільство та підриваючи демократичне управління.

За допомогою "гри в в'язницю" я прагнув проілюструвати, як закріплюється авторитаризм у сподіванні, що можна буде розробити правові та конституційні гарантії, які запобігають таким наслідкам.

"Гра в ув'язнення": як працює цей експеримент?

В основі гри лежить простий уявний експеримент. Уявіть собі країну з населенням 1000 дорослих, усі з яких виступають проти лідера. Якщо навіть половина з них вийде на вулиці, то лідер буде повалений. Вони настільки переконані, що, не маючи впевненості у тому, що їх ув'язнять, вони готові вийти та протестувати.

Проблема лідера полягає в тому, що в'язниці можуть утримувати лише 100 інакодумців. З 1000 людей, готових до протесту, але місцем лише для 100 за ґратами, ризик ув'язнення будь-якої людини настільки малий, що страх більше не стримує інакодумців. У такому сценарії лідер, здається, не має можливості придушити опозицію.

Але хитрий лідер міг би винайти обхідний шлях: розділити населення на десять окремих груп по 100 осіб у кожній – лідери опозиції, медіакоментатори, профспілкові діячі, науковці та інші. Потім лідер доручає вірним агентам зібрати компромат на першу групу й оголошує, що у випадку протесту ув'язнить лише членів цієї групи.

Якщо на протест вийде менше як 100 осіб з цієї категорії, то влада перейде до другої категорії, потім до третьої і так далі, доки не буде заарештовано 100 інакодумців, а в'язниці не будуть заповнені.

Використовуючи цей механізм, лідер може змусити замовкнути всіх 1000 громадян. Оскільки ніхто не висловлюватиме незгоди, якщо гарантоване тюремне ув'язнення. Лідери опозиції – перша група – мовчатимуть. Знаючи, що вони будуть наступними, якщо протестуватимуть, представники ЗМІ також залишатимуться вдома. А оскільки мовчать як лідери опозиції, так і ЗМІ, лідери профспілок наслідуватимуть їхній приклад.

Цей процес зворотної індукції гарантуватиме, що ніхто не протестуватиме та не висловлюватиме незгоди. Люди мовчки виконуватимуть свої повсякденні справи, поки країна все глибше занурюватиметься в авторитаризм.

Зауважте Шокова терапія Трампа зруйнує Америку зсередини

Яку небезпеку для права створює Трамп?

Білорусь пропонує цінне розуміння того, як така динаміка може проявлятися в реальному житті. Не так давно був час, коли здавалося, що переважна більшість білорусів виступала проти режиму президента Олександра Лукашенка та була готова вийти на вулиці на знак протесту. Але чи то навмисно, чи то випадково, Лукашенку вдалося перетворити населення потенційних протестувальників на суспільство пригнічених інакодумців, які приховують свій гнів, здійснюючи ритуальні прояви лояльності.

Саме цієї небезпеки США повинні остерігатися. Верховенство права вимагає рівного ставлення: якщо Кука покарають за шахрайство з іпотекою, то всі інші, винні в тому ж порушенні, повинні зіткнутися з такими ж наслідками. В іншому випадку правосуддя перетворюється на інструмент гноблення.

Звичайно, це може здатися суто академічним питанням. Але, як зауважив Джон Мейнард Кейнс, ідеї, як правильні, так і хибні, "є потужнішими, ніж заведено вважати. Насправді світом мало що править". Якщо Трампу дозволять підірвати принцип рівності перед законом, ідея вибіркового правосуддя вкоріниться, роз'їдаючи демократію зсередини.