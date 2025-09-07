Таку думку в етері 24 Каналу висловив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зазначивши, що раніше нечуваним в американській політиці було те, що президент країни стає гравцем на ринках капіталу. У цьому важливу роль відіграє інсайдерство, адже Трампу раніше за всіх відомі різні процеси, які можуть впливати на бізнес.

Яку роль відіграє Росія для збагачення Трампа?

Олег Рибачук наголосив, що Трамп продовжує вести бізнес, перебуваючи на посаді президента. Він має можливість використовувати відому йому внутрішню інформацію про фінансовий розвиток США для особистого збагачення.

Трамп не просто це робить, а стверджує, що це нормально. За різними оцінками він та його сім'я вже заробили мінімум 5 мільярдів доларів. Це етичний кодекс, який раніше не порушував жоден президент, а Трамп вже це зробив,

– сказав він.

Американський лідер на термін президентства мав би відійти від справ власного бізнесу, проте він проігнорував це правило. Крім того, за словами голови аналітично-адвокаційної організації, Трамп поширює свої особисті фінансові інтереси на зовнішню політику Сполучених Штатів Америки.

Одна з улюблених його фраз: "Підписати прекрасну угоду". У стосунках з Росією мовиться саме про це. Якщо Трамп дозволяє собі максимально використовувати повноваження для особистого збагачення, то можна не дивуватись, що він керується цим, формуючи зовнішню політику,

– зауважив він.

У Трампа є всі інструменти, щоб підлаштовувати правила зовнішньої торгівлі не під національні інтереси США, а під особисту вигоду.

Рибачук припустив, що через таку політику американського лідера на нього може очікувати імпічмент, адже підстав для цього накопичилось вже достатньо.

Що таке імпічмент Це процедура, за якою президента можуть звинуватити у серйозному злочині проти власної держави. На особу чекатиме юридична та політична відповідальність і, як наслідок, її достроково можуть усунути від влади.

Які реальні відносини між США та Росією?