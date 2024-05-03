Трансляції Великодніх богослужінь: де та коли дивитися

У неділю, 5 травня, українці будуть відзначати головне православне свято року – Великдень. У Православній Церкві України та Українській Греко-Католицькій Церкві надали інформацію, де та коли можна буде переглянути трансляції Великодніх богослужінь.

Зазначимо, що це вже третій Великдень в умовах повномасштабної війни. Де та коли будуть проводитися трансляції Великодніх богослужінь – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Трансляція Великоднього богослужіння ПЦУ

Упродовж Страсного тижня Православна Церква України організовує богослужіння у Михайлівському золотоверхому соборі у Києві. Митрополит Епіфаній розпочне великоднє богослужіння в суботу, 4 травня, о 23:00, яке триватиме до ранку 5 травня.

Богослужіння буде транслюватися онлайн на Youtube-каналі та сторінці у Facebook ПЦУ, а також на особистій сторінці Митрополита Епіфанія.

Трансляція також доступна на телебаченні та радіо:

4 травня о 23:00 – телеканал "Суспільне Культура";

5 травня після опівночі – "Українське Радіо" та "Радіо Культура". Хід богослужіння коментуватиме Євген Захарченко.

Трансляція Великоднього богослужіння УГКЦ

Протягом усього Страсного тижня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві відбуватимуться ранкові та вечірні богослужіння.

Трансляція служби буде доступна на Youtube-каналі УГКЦ "Живе телебачення".

Також службу можна дивитися онлайн:

5 травня о 7:00 на телеканалі "Суспільне Культура";

після 8:30 – на "Українському Радіо" та "Радіо Культура". Хід богослужіння коментуватиме Роман Коляда.

Коли відбудеться сходження Благодатного вогню

КМДА закликає киян та гостей міста, якщо це можливо, переглядати богослужіння онлайн через телебачення, YouTube або Facebook. В разі відвідування храмів варто дотримуватися заходів безпеки та уникати великих зібрань людей.

Очікується, що Благодатний вогонь зійде цього року у Велику суботу, 4 травня, за православним календарем.

У переддень Великої Суботи у храмі Воскресіння Христова гасять всі свічки, лампади та панікадила. В саму суботу рано вранці делегації з різних християнських церков оглядають каплицю над гробом – кувуклію, після чого Гроб запечатують.

На сходження Благодатного вогню під храм збираються та очікують представники 7 християнських конфесій: православної, вірменської, католицької, греко-католицької, коптської, протестантської. Саме вони привозять Благодатний вогонь зі Святої Землі додому.

Після запечатування Гробу розпочинається церковна хода. Єрусалимський патріарх входить у кувуклію, читаючи молитву. Після приходу Благодатного вогню патріарх запалює та виносить з храму 33 свічки, що символізують кількість років земного життя Ісуса Христа.