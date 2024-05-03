Зазначимо, що це вже третій Великдень в умовах повномасштабної війни. Де та коли будуть проводитися трансляції Великодніх богослужінь – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Трансляція Великоднього богослужіння ПЦУ

Упродовж Страсного тижня Православна Церква України організовує богослужіння у Михайлівському золотоверхому соборі у Києві. Митрополит Епіфаній розпочне великоднє богослужіння в суботу, 4 травня, о 23:00, яке триватиме до ранку 5 травня.

Богослужіння буде транслюватися онлайн на Youtube-каналі та сторінці у Facebook ПЦУ, а також на особистій сторінці Митрополита Епіфанія.

Трансляція також доступна на телебаченні та радіо:

4 травня о 23:00 – телеканал "Суспільне Культура";

5 травня після опівночі – "Українське Радіо" та "Радіо Культура". Хід богослужіння коментуватиме Євген Захарченко.

Трансляція Великоднього богослужіння УГКЦ

Протягом усього Страсного тижня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві відбуватимуться ранкові та вечірні богослужіння.

Трансляція служби буде доступна на Youtube-каналі УГКЦ "Живе телебачення".

Також службу можна дивитися онлайн:

5 травня о 7:00 на телеканалі "Суспільне Культура";

після 8:30 – на "Українському Радіо" та "Радіо Культура". Хід богослужіння коментуватиме Роман Коляда.

Важливо! КМДА закликає киян та гостей міста, якщо це можливо, переглядати богослужіння онлайн через телебачення, YouTube або Facebook. В разі відвідування храмів варто дотримуватися заходів безпеки та уникати великих зібрань людей.

Коли відбудеться сходження Благодатного вогню

Очікується, що Благодатний вогонь зійде цього року у Велику суботу, 4 травня, за православним календарем.

У переддень Великої Суботи у храмі Воскресіння Христова гасять всі свічки, лампади та панікадила. В саму суботу рано вранці делегації з різних християнських церков оглядають каплицю над гробом – кувуклію, після чого Гроб запечатують.

На сходження Благодатного вогню під храм збираються та очікують представники 7 християнських конфесій: православної, вірменської, католицької, греко-католицької, коптської, протестантської. Саме вони привозять Благодатний вогонь зі Святої Землі додому.

Після запечатування Гробу розпочинається церковна хода. Єрусалимський патріарх входить у кувуклію, читаючи молитву. Після приходу Благодатного вогню патріарх запалює та виносить з храму 33 свічки, що символізують кількість років земного життя Ісуса Христа.