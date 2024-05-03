Отметим, что это уже третья Пасха в условиях полномасштабной войны. Где и когда будут проводиться трансляции Пасхальных богослужений – читайте в материале 24 Канала.

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Трансляция Пасхального богослужения ПЦУ

В течение Страстной недели Православная Церковь Украины организует богослужения в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Митрополит Епифаний начнет пасхальное богослужение в субботу, 4 мая, в 23:00, которое продлится до утра 5 мая.

Богослужение будет транслироваться онлайн на Youtube-канале и странице в Facebook ПЦУ, а также на личной странице Митрополита Епифания.

Трансляция также доступна на телевидении и радио:

4 мая в 23:00 – телеканал "Суспільне Культура";

5 мая после полуночи – "Украинское Радио" и "Радио Культура". Ход богослужения будет комментировать Евгений Захарченко.

Трансляция Пасхального богослужения УГКЦ

В течение всей Страстной недели в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви в Киеве будут проходить утренние и вечерние богослужения.

Трансляция службы будет доступна на Youtube-канале УГКЦ "Живое телевидение".

Также службу можно смотреть онлайн:

5 мая в 7:00 на телеканале "Суспільне Культура";

после 8:30 – на "Украинском Радио" и "Радио Культура". Ход богослужения будет комментировать Роман Коляда.

Важно! КГГА призывает киевлян и гостей города, если это возможно, просматривать богослужения онлайн через телевидение, YouTube или Facebook. В случае посещения храмов следует соблюдать меры безопасности и избегать больших собраний людей.

Когда состоится схождение Благодатного огня

Ожидается, что Благодатный огонь сойдет в этом году в Великую субботу, 4 мая, по православному календарю.

В канун Великой Субботы в храме Воскресения Христова гасят все свечи, лампады и паникадила. В саму субботу рано утром делегации из разных христианских церквей осматривают часовню над гробом – кувуклию, после чего Гроб запечатывают.

На схождение Благодатного огня под храм собираются и ожидают представители 7 христианских конфессий: православной, армянской, католической, греко-католической, коптской, протестантской. Именно они привозят Благодатный огонь со Святой Земли домой.

После запечатывания Гроба начинается церковное шествие. Иерусалимский патриарх входит в кувуклию, читая молитву. После прихода Благодатного огня патриарх зажигает и выносит из храма 33 свечи, символизирующие количество лет земной жизни Иисуса Христа.