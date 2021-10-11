Треба розслідувати останні 2 – 3 години життя Полякова, – нардеп Батенко

Депутатська група "За майбутнє", до якої входив покійний Антон Поляков, не вірить в обставини природної смерті колеги. Нардепи вимагають, аби правоохоронці уважно розслідували останні 2 – 3 години життя Полякова.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Тарас Батенко, член депутатської групи "За Майбутнє". Він запевнив, що у цій смерті є багато незрозумілих моментів.

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Батенко: Не треба хайпувати

У правоохоронних органах заявили, що смерть могла наступити через змішання алкоголю і наркотичних засобів. Навіть якщо це так – колеги покійного впевнені, що Поляков не сам до такого вдався.

Антон не вживав ніяких наркотичних засобів. Я прошу журналістів та звичайних людей не хайпувати та не маніпулювати на цій темі,

– сказав Батенко.

За його словами, Поляков майже до опівночі був на зв'язку.

Він скидав інформацію у різні чаті. Ми розуміємо, що людина у непритомному стані цього б не робила. Щось сталося в останні 2 – 3 години його життя. Ці години і треба дослідити. Тарас Батенко Нардеп депутатської групи "За Майбутнє"

Поляков хвилювався через ситуацію в Раді

Як пояснив Батенко, у нардепів був непростий парламентський тиждень напередодні смерті Полякова.

"Він важко переживав засідання, яке було провалене представниками монобільшості. Він 3 місяці збирав підписи, щоб поставити на порядок денний питання щодо пенсійного забезпеченя. Ці питання були провалені у сесійній залі", – розповів Батенко.

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Нардеп вважає, що ця ситуація відбилась на психоемоційному стані Антона Полякова. Він переживав через те, що не може достукатися і виступити з трибуни.

"Звичайно, емоція була високою. Не виключаю, що він міг ввечері вжити щось для самозаспокоєння. Однак щоб вдаватися до таких крайніх випадків (наркотиків – 24 канал) – ми в це не віримо", – підсумував Батенко.

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