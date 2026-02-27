5 українських слів, які більшість не знає: їх знищила радянська влада
- Радянська влада сприяла зникненню з активного вжитку деяких питомих українських слів, таких як "оник", "луніна", "осоння", "видноколо" та "нагніток".
- Ці слова мали специфічні значення, але зараз практично не використовуються в українській мові.
Українська мова має чимало питомих слів, які сьогодні майже не використовуються. Частину з них витіснили іншомовні відповідники, а деякі свідомо викорінили в радянський період.
Про маловідомі, але красиві українські слова розповів популяризатор мови Аль Шаєр Рамі у тіктоці. За його словами, саме радянська влада сприяла тому, щоб ці форми зникли з активного вжитку.
Які 5 українських слів не знають українці?
Оник
Це слово мало хто може вгадати, оскільки його значення не зовсім логічне. Оник означає цифру нуль. Воно походить від літери "О", яка графічно збігається з цифрою 0. Це слово зараз зовсім не вживається.
Лунина
Цим словом називали родимку чи пляму на шкірі. Лунина звучить досить поетично, але зараз практично забуте.
Осоння
Це означає перебування під відкритим палючим сонцем. Замість довгого опису можна було використати одне коротке слово. Втім, ця питома форма також зникла з ужитку.
Видноколо
Автор відеоролика розповів, що це романтичне слово означає простір, який можна охопити зором – тобто горизонт чи обрій. Слово "видноколо" навіть використовувала українська поетеса Леся Українка, сьогодні воно трапляється рідко.
Нагніток
Можна довго думати над значенням цього слова, проте вгадати важко. Насправді слово означає мозоль – наросток під чи над пальцями.
5 слів, яких не знають українці: дивіться відео
До слова, українська вважається однією з найскладніших мов для вивчення з нуля через кириличну абетку і складну граматику з 7 відмінками, пише "Уніан". Арабська, китайська, угорська та естонська також входять до списку найскладніших мов через специфічні особливості письма, вимови та граматики.
Які ще є цікаві новини про слова?
Слово "звитяга" повернулося в українську мову разом з війною, означаючи доблесний вчинок у боротьбі.
В українські мові є досить рідкісне слово, яке дослівно майже неможливо перекласти на інші мови. Воно означає орієнтуватися на когось чи щось, брати за приклад.
