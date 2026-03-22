Забудьте про американо: лонг блек стане вашим улюбленим напоєм і ось чому

Дедалі більше людей відмовляються від від класичного американо на користь альтернативи – лонг блек. Попри схожий склад, ці напої мають принципово різний смак і спосіб приготування.

Це суттєво впливає на смак напою. Про те, в чому різниця між американо і лонг блеком, розповідає бариста з vysoka.coffee.

Чим американо відрізняється від лонг блека?

Американо традиційно готують шляхом додавання гарячої води до вже готового еспресо. У результаті руйнуються крема – тонка пінка на поверхні кави, а разом із нею частково втрачається і текстура напою. Саме тому американо має більш м'який і звичний смак.

Натомість лонг блек готують у зворотній послідовності. Спочатку у чашку наливають гарячу воду (приблизно 70 градусів), а вже потім додають подвійний еспресо. Такий підхід дозволяє зберегти крема та ефірні олії на поверхні, що робить напій більш ароматним і насиченим.

Бариста розповідає про різницю американо та лонг блека: дивіться відео

Водночас бариста зазначає, що важливу роль відіграють і пропорції. За його словами, на одну частину кави варто додавати дві – три частини води.

У результаті лонг блек стає ідеальним вибором для тих, хто хоче відчути "концентрований кавовий смак, але в більшому об'ємі".

Як з'явився американо?

Як пише Coffee Co, ймовріно, американо – один із найпростіших кавових напоїв, але насправді він має багату історію.

Американо з'явилося в часи Другої світової війни. Тоді американські солдати, які перебували в Італії, вважали місцевий еспресо занадто міцним порівняно з кавою, до якої звикли вдома.

Щоб зробити смак більш звичним, вони почали розбавляти його гарячою водою. Італійські бариста назвали цей напій "caffè Americano", і згодом він став популярним у кав'ярнях по всьому світу.

