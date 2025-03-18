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18 березня, 14:20
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Та сама папка з фото "Крим" на комп'ютері: зворушливий тренд про півострів до російської анексії

Михайло Гема
Основні тези
  • 18 березня виповнюється 11 років з дня анексії Криму Росією, що відзначається зворушливими спогадами про півострів до окупації.
  • До анексії Крим був популярним туристичним місцем, яке втратило свій шарм через російську військову присутність і санкції, залишаючись у спогадах українців.

У вівторок, 18 березня, виповнюється 11 річниця, як Росія анексувала український Крим. Саме в цей день 11 років тому російський диктатор Владімір Путін "включив" півострів у склад Росії.

Попри тривалу окупацію півострова, українці вірять, що Крим повернеться у рідну Україну, і знову стане туристичною перлиною, а не військовою базою для окупаційних військ. Так, у мережі пригадують, яким був Крим до російської анексії, пише 24 Канал.

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Який був Крим до російської анексії

До російської агресії Крим був місцем, куди приїжджали туристи не тільки з різних куточків України, але й світу. На півострові можна було гарно провести час не тільки біля моря, але й у горах.

Чи не кожен, хто відвідував Крим, повертався з півострова з великою кількістю світлин, які зберігав на комп'ютері у папці "Крим 2007", "Крим 2008" тощо. Саме такі щемливі світлини з теплими спогадами публікують у мережі українці.

Крим до анексії / Фото користувачів мережі Tik Tok

Зараз Крим – це передусім не місце для туризму, а територія, де Росія розгорнула свої війська для агресії проти України. Також півострів втратив свій туристичний шарм через санкції проти Росії.

Яким був Крим до анексії: зворушливе відео

Тому з Криму пішли більшість західних компаній, а на пляжах та прекрасних набережних уздовж Чорного моря утворилися пустка.

Зворушливий тренд про український Крим: дивіться відео

@akvisel

То шо, коли вже їдемо?

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Що більше, відвідувати Крим стало небезпечно, оскільки російським окупантам байдуже, що на туристів, що на місцеве населення. Кремль намагається видати нібито Крим досі туристичне місце, зганяючи туди "туристів" з Росії.

Попри 11 років окупації, жителі Криму також не забувають українські свята і відзначають їх. 9 березня жителі Криму відзначили день народження Тараса Шевченка.

Як би у Москві не старалися, півострів втратив свою красу без України. Крим продовжує жити у серцях і пам'яті українців і обов'язково повернеться у рідні пенати!