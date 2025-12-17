"У мене не вийшло": у мережі поширюється специфічний тренд із антипідсумками 2025 року

У мережі часто поширюються різні тренди, які відгукуються користувачам. Не дивно, що перед Новим роком люди обговорюють підсумки.

Проте у 2025 цей тренд охрестили "антипідсумками". 24 Канал розбирався, що це за тренд та чому користувачі діляться тим, що у них не вийшло.

Дивіться також Приберіть лише три сірники: ця проста головоломка ставить у глухий кут навіть уважних

Що відомо про тренд антипідсумків?

Щороку перед Новим роком у мережі розповідають про те, чого вдалося досягти за попередні 12 місяців, проте не цього разу. Здається, користувачі втомились від "успішного успіху" та вирішили ділитись тим, що їм не вдалося.

Антипідсумки 2025 року: дивіться пост

Недосягнуті цілі можуть бути різними: від нової зачіски до того, що не вдалося відкласти задуману суму грошей. Це новий кейс для мережі, адже часто онлайн асоціюється із "ідеальною картинкою", яка, звісно, в реальності зовсім не така.

Чого не вдалося досягти за 2025 рік: дивіться пост

Цей тренд специфічний, проте він про реальне життя, а не успіх заради успіху. Він показує, що не досягати всього задуманого – нормально так само, як і досягати.

Які ще тренди поширені у мережі?

Мережа фастфуду In-N-Out Burger видалила число 67 із системи замовлень через вірусний тренд, який заважав роботі ресторанів, пише The Independent.

Скриншоти та обговорення видалення цифри 67 можна знайти на Reddit, де користувачі помітили, що система замовлень просто пропускає цей номер і одразу переходить до 68.

Відомий політик зробив жест з ТікТок та випадково заробив собі покарання