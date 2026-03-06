Майже 100 років носило ім'я соратника Сталіна: що це за українське місто

Одне з міст Донеччини, яке під час повномасштабної війни стало форпостом української оборони, колись носило ім'я, пов'язане зі Сталіним. Та задовго до цього воно було одним із головних центрів соляної промисловості Східної Європи.

Про це розповідає Бахмутська міська рада.

Яку назву раніше мав Бахмут?

Назва Бахмут походить від річки Бахмутки, на берегах якої й виникло місто. Історики висувають дві основні версії походження цієї назви.

За першою з них, слово має тюркське коріння і походить від слова "бахмати" – так називали невисоких, але дуже витривалих степових коней. Інша гіпотеза пов'язує назву з кримськотатарським або турецьким ім'ям Махмуд (Махмет).

Де розташований Бахмут: дивіться на карті

Цікаво, що майже сто років – з 1924 до 2016 року – місто мало іншу назву. За радянської влади його перейменували на Артемівськ на честь більшовика Федора Сергєєва, відомого під псевдонімом "Артем".

Він виховувався у родині Йосипа Сталіна разом із його дітьми та був близьким другом його сина Василя. Історичну назву Бахмуту повернули лише після початку процесу декомунізації.

Як Бахмут став "соляною столицею" України?

Бахмут із давніх часів славився видобутком солі. Уже в середині XVII століття тут працювали численні солеварні, а відкриття козаками у 1683 році великих покладів кам'яної солі швидко перетворило місто на важливий центр соляної промисловості.

Однак згодом соляна першість міста почала слабшати. У 1757 році Російська імперія скасувала внутрішні мита, а вже у 1773 році до Харкова почали завозити кримську сіль із Сивашу.

Загальний вигляд на Бахмут у XIX столітті / Архівне фото

У результаті до 1782 року державне солеваріння в Бахмуті було припинено. Попри це, сіль назавжди залишилася символом міста, а накопичений промисловий досвід став основою для подальшого розвитку гірничої та хімічної галузей Донбасу.

Який вигляд має Бахмут після окупації?

У 2025 році Сили безпілотних систем опублікували відео в якому показали, який вигляд має місто після окупації російськими військами.

На відео показано різні пам'ятні місця та будівлі міста до повномасштабної війни, а також кадри того, що з ними стало після приходу російських військ. Видно масштабні руйнування, а подекуди – повністю знищені вулиці разом із житловими будинками.

Як виглядає Бахмут після приходу російських військ: дивіться відео

Оборона Бахмута тривала майже десять місяців. За цей час місто пережило інтенсивні артилерійські обстріли та численні штурми. У боях за Бахмут російська армія зазнала великих втрат – близько 100 тисяч убитими й пораненими, причому понад 80% із них становили бійці ПВК "Вагнер".

