Вже не лимони: Гороховський анонсував великодню акцію у monobank

Співзасновник Монобанку Олег Гороховський розповів про святковий інтерактив, приурочений до Великодня. Так, користувачі застосунку monobank зможуть взяти участь у традиційній забаві – битві яєць.

Про це він написав на власному каналі в Телеграмі.

До теми На це легко "повестися": Гороховський розкрив найпопулярніший спосіб шахрайства з картками

Як погратися в битву яйцями в Монобанку?

За словами Гороховського, акція триватиме 11 – 12 квітня. У битві яєць можна буде отримати донати й інші цікаві призи.

Для того, щоб взяти участь, треба потрусити монобанками, натиснути на яйце суперника й щоб він натиснув на ваше. Так і починається битва.

За простими правилами, у ТОП найпотужніших яєць потрапляють за кількістю перемог.

Гороовський пояснив, що той, хто буде на 1-му місці, – отримає кубок найпотужнішого яйця країни, а також iPhone 17 та великодній кошик з подарунками. 2 – 3 місця отримають усе те саме, але без кубка. А 4 – 50 місця отримають кошик із секретним мерчем mono.

Окрім того, за кожного нового суперника, з яким користувач постукається яйцями, Монобанк задонатить 10 гривень у "Повернись живим" на дрони.

Тож шукайте побільше різних суперників – це вибиває з нас донати,

– написав Гороховський.

Він також зазначив: "Якщо задонатите від себе понад 100 грн – маєте шанс виграти 10 EcoFlow DELTA 2 або 100 Fujifilm Instax (якщо донатите з інших банків – вкажіть у коментарі до переказу ваш номер або нік у соцмережах)".

Усіх переможців співзасновник Монобанку обіцяє опублікувати в телеграм-каналі вже 13 квітня.

Що відомо про попередню, "лимонну" акцію від Монобанку?