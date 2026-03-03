Помітили лише справжні фанати: у "Бріджертонах" знайшли кумедну відсилку до "Гаррі Поттера"

Шанувальники серіалу "Бріджертони" не можуть стримати захвату від чергової великодки, яку виявили в четвертому сезоні. Цього разу Netflix, здається, вирішив пожартувати над фанатами "Гаррі Поттера".

Шоуранери додали тонку відсилку до класичної сцени з Дадлі Дурслі, повідомляє користувач u/Pieck-0805 на Reddit.

Де прихована відсилка до "Гаррі Поттера" у "Бріджертонах"?

У одній зі сцен четвертого сезону серіалу "Бріджертони" леді Арамінта Ган скаржиться на втрату, де заявляє, що до переїзду у неї було 37 пар брошок для взуття, а опісля – 36.

Ця репліка одразу нагадала фанатам знамениту сцену з "Гаррі Поттера і філософського каменю", де Дадлі Дурслі, двоюрідний брат Гаррі, обурюється кількістю подарунків на день народження: "36? Торік в мене було 37!".

Відсилка до "Гаррі Поттера" у "Бріджертонах": дивіться відео

Особливо цікавим це виглядає в контексті того, що Кеті Льюнг, яка в "Гаррі Поттері" втілила образ Чо Чанг – першої коханої Гаррі Поттера, – у "Бріджертонах" грає роль леді Арамінти Ган, графині Пенвуд.

Про що розповідає 4 сезон "Бріджертонів"?

Як повідомляється на сайті Netflix, у 4 сезоні "Бріджертонів" історія зосереджується на богемному другому синові родини – Бенедикті. Попри те, що його старший і молодший брати вже знайшли своє кохання, він не поспішає пов'язувати себе шлюбом.

Однак усе змінюється після маскарадного балу, де Бенедикт знайомиться з загадковою "Дамою в срібному" й миттєво закохується в неї. Проте за образом таємничої аристократки ховається Софі - покоївка, яка працює на сувору господиню.

"Бріджертони": дивіться трейлер 4 сезону

Коли доля знову зводить їх разом, Бенедикт не підозрює, що його ідеал із балу та скромна служниця – одна й та сама жінка.

Чи зможе герой побачити в цих жінках одну і ту ж особу й дозволити коханню перемогти соціальні бар'єри – головна інтрига нового сезону.

Як українці відгукуються про новий сезон "Бріджертонів"?