"В Англії це делікатес": британка розповіла, яка звична страва в Україні її здивувала

Британська блогерка Еллі Баліка, яка нині живе в Україні, поділилася спостереженням, що неабияк здивувало її після переїзду. За її словами, продукт, який у Великій Британії вважається справжнім делікатесом, в Україні сприймають як звичайне м'ясо.

Що здивувало британку в Україні?

Еллі розповіла, що в Англії качка є дорогою стравою, яку зазвичай подають лише в ресторанах. Натомість в Україні ситуація зовсім інша.

Після переїзду блогерка певний час жила в селі разом із родиною чоловіка. У господарстві вони тримали близько 30 качок, тож узимку ця страва зявлялася на столі фактично через день.

А потім приїхала моя мама. Вона сказала: "Вау, це ж розкіш! Ми їли качку тричі, відколи ми тут живемо", а я сказала: "До цього часу ми всі так втомилися від качки, що я навіть не хотіла її більше їсти",

– поділилася блогерка.

Британська блогерка розповіла про речі, які її здивували в Україні: дивіться відео

Водночас вона зауважила, що в Англії качка вважається делікатесом, дорогим та вишуканим продуктом. Натомість в Україні, за її словами, "це просто стандарт".

Як блогерка допомагає Україні?

Еллі Баліка – відома британська блогерка, яка у 2018 році переїхала до України після шлюбу з українцем. Подружжя оселилося в Бессарабії, де виховує трьох дітей, народжених уже в Україні.

На її блог підписані понад 100 тисяч користувачів. Свою популярність блогерка використовує для підтримки благодійних ініціатив і збору коштів.

Нещодавно в UNITED24 розповіли, що Еллі приєдналася до ініціативи фандрейзингової платформи, підтримавши збір "Вартові неба", спрямований на придбання турелей зі штучним інтелектом, які допоможуть ефективніше збивати ворожі цілі та захищати міста.

Еллі Баліка підтримала благодійний збір: дивіться відео

