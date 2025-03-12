"Бумбокс" виконує "Зцапала-злапала" у довоєнному Донецьку: архівні кадри завірусилися у TikTok

У TikTok набирає популярність архівний запис виступу гурту "Бумбокс" у Донецьку ще у 2006 році. На відео музиканти виконують пісню "Зцапала-злапала", яка нещодавно стала вірусною.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @playlist_bm у TikTok.

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У TikTok завірусився виступ "Бумбокс" у Донецьку

У TikTok стрімко набирає популярність архівне відео з виступу гурту "Бумбокс" у Донецьку у 2006 році. На записі музиканти виконують пісню "Зцапала-злапала", яка у 2025 році несподівано отримала нову хвилю популярності.

"Бумбокс" виконує "Зцапала-злапала" у Донецьку: дивіться відео

На відео – молодий Андрій Хливнюк разом із гуртом співає на сцені в українському Донецьку, який тоді ще був мирним та процвітаючим містом. Це викликає у глядачів суміш ностальгії та смутку, адже сьогодні Донецьк залишається окупованим, а культура та українська музика там заборонені.

Зауважимо, що пісня "Зцапала-злапала" набула популярності в TikTok на початку березня, коли користувачі почали масово використовувати її у відео. Завдяки динамічному мотиву та впізнаваному приспіву трек швидко перетворився на вірусний тренд.

Користувачі у TikTok знімають відео під "Зцапала-злапала": дивіться відео

Додамо, що @playlist_bm пішов ще далі і навіть зміг "відкопати" відео із першого виступу гурту "Бумбокс" на молодіжному фестивалі Snickers Урбанія. На відео можна почути, як гурт виконує пісню "Бета-каротин".

Перший виступ гурту "Бумбокс": дивіться відео

Нагадаємо, що пісня "Зцапала-злапала" вже потрапила до ТОП-100 Apple Music та посіла 69 місце. Саме завдяки соцмережам про цю пісню, якій вже 20 років, дізналося молоде покоління.