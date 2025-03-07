З кожним новим трендом у TikTok повертаються і пісні з минулого, пише 24 Канал. Блогер у TikTok вирішив скласти рейтинг з топ-5 пісень, яким меми дали друге життя.
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Топ-5 пісень, яким меми дали друге життя
На п'ятій сходинці розмістилася пісня All Star американського гурту Smash Mouth. Ця пісня – головний бенгер з легендарного саундтреку з мультика "Шрек 2".
Четверте місце у рейтингу посідає пісня Run Away у виконанні Sunstroke Project & Olia Tira. Ця пісня Молдови на Євробаченні 2010 ніби нічим не запам'яталась. Але згодом стала неймовірно популярною завдяки мемам.
Підбірка пісень, яким меми дали друге життя: дивіться відео
Трійку найкращих відкриває Степан Гіга з піснею "Цей сон". Це дивовижне повернення зірки 90-х та 00-х, а також ознака, що молодь починає цікавитися історією української поп-музики.
Друге місце в рейтингу посідає пісня Ріка Естлі – Never Gonna Give You Up. Ця пісня використовується як пранк для підміни чогось важливого в посиланні.
Врешті-решт, на першому місті розташовується пісня One Last Breath у виконанні Creed. Це, так би мовити, страждальницька пісня для чоловіків, щоб повити після кількох келихів міцних напоїв.
Топ-5 рейтингу
- One Last Breath – Creed
- Never Gonna Give You Up – Рік Естлі
- "Цей Сон" – Степан Гіга
- Run Away – Sunstroke Project & Olia Tira
- All Star – Smash Mout