Мережу захопив челендж "Мій 2016": користувачі масово повертаються в минуле

Соціальні мережі захопив ностальгічний челендж "Мій 2016". Користувачі вирішили пригадати, як виглядали 10 років тому, тож активно діляться архівними фото й спогадами безтурботного життя.

Світлини 2016 року досить сильно відрізняються від того, що публікують користувачі зараз, пише 24 Канал. У дописах переважають селфі без фільтрів, кадри поганої якості, звичайні позування й просто веселі фото. Тоді фото робилися на пам’ять.

Помітну різницю можна побачити на світлинах інфлюенсерів, які добряче змінилися за 10 років й досягли значних вершин. Челендж поширився не лише на зірок, але й на звичайних користувачів, які вирішили згадати свій 2016 рік. Для багатьох такі кадри є теплою ностальгією, тож вони залюбки нею діляться зі своїми підписниками.

10-річні світлини опублікували в мережі Маша Єфросиніна, блогерка Тетяна Парфільєва, Ірина Путівленко й багато інших.

До слова, психологи зазначають, що повернення до старих фото є певною терапією, яка здатна покращити настрій. Видання Vogue пише, що перегляд старих фотографій може подарувати приємні емоції. Така терапія знижує рівень гормонів стресу й підвищує вироблення серотоніну й ендорфінів. Ностальгічна звичка здатна стимулювати відчуття щастя й відновити емоційний баланс.

Чим запам’ятався українцям 2026 рік?

Головною культурною подією 2016 року стала перемога Джамали на Євробаченні. Співачка з піснею "1944" здобула перемогу на пісенному конкурсі у Швеції. Пісня виконавиці була присвячена депортації кримських татар. У 2016 році, після анексії Криму, ця тема стала особливо гострою. Момент перемоги Джамали для багатьох українців досі залишається незабутнім.

