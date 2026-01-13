Укр Рус
13 січня, 16:54
2

Мережу захопив челендж "Мій 2016": користувачі масово повертаються в минуле

Юлія Турелик
Основні тези
  • Челендж "Мій 2016" захопив соціальні мережі, де користувачі діляться архівними фото з 2016 року.
  • Головною культурною подією 2016 року для українців стала перемога Джамали на Євробаченні з піснею «1944».

Соціальні мережі захопив ностальгічний челендж "Мій 2016". Користувачі вирішили пригадати, як виглядали 10 років тому, тож активно діляться архівними фото й спогадами безтурботного життя.

Світлини 2016 року досить сильно відрізняються від того, що публікують користувачі зараз, пише 24 Канал. У дописах переважають селфі без фільтрів, кадри поганої якості, звичайні позування й просто веселі фото. Тоді фото робилися на пам’ять.

Помітну різницю можна побачити на світлинах інфлюенсерів, які добряче змінилися за 10 років й досягли значних вершин. Челендж поширився не лише на зірок, але й на звичайних користувачів, які вирішили згадати свій 2016 рік. Для багатьох такі кадри є теплою ностальгією, тож вони залюбки нею діляться зі своїми підписниками.

10-річні світлини опублікували в мережі Маша Єфросиніна, блогерка Тетяна Парфільєва, Ірина Путівленко й багато інших.

До слова, психологи зазначають, що повернення до старих фото є певною терапією, яка здатна покращити настрій. Видання Vogue пише, що перегляд старих фотографій може подарувати приємні емоції. Така терапія знижує рівень гормонів стресу й підвищує вироблення серотоніну й ендорфінів. Ностальгічна звичка здатна стимулювати відчуття щастя й відновити емоційний баланс.

Чим запам’ятався українцям 2026 рік?

Головною культурною подією 2016 року стала перемога Джамали на Євробаченні. Співачка з піснею "1944" здобула перемогу на пісенному конкурсі у Швеції. Пісня виконавиці була присвячена депортації кримських татар. У 2016 році, після анексії Криму, ця тема стала особливо гострою. Момент перемоги Джамали для багатьох українців досі залишається незабутнім.

Часті питання

Чому фотографії 2016 року відрізняються від сучасних?

Фотографії 2016 року відрізняються від сучасних через відсутність фільтрів, погану якість кадрів і звичайні позування. Тоді фото робилися на пам’ять — без особливих вимог до естетики.

Яка роль психології у перегляді старих фотографій?

Психологи зазначають, що повернення до старих фотографій є певною терапією — вона здатна покращити настрій, знизити рівень гормонів стресу та підвищити вироблення серотоніну й ендорфінів.

Яка культурна подія 2016 року запам’яталася українцям найбільше?

Головною культурною подією 2016 року стала перемога Джамали на Євробаченні з піснею «1944». Ця перемога є незабутнім моментом для багатьох українців.