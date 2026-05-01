Не Ротару: хто насправді першим виконав "Червону руту"

Багато хто й досі вважає, що саме Софія Ротару вперше заспівала легендарну "Червону руту" Володимира Івасюка. Однак реальна історія пісні, яка стала одним із символів української естради, виглядає дещо інакше.

Прем'єра композиції відбулася ще у 1970 році. Хто насправді першим заспівав "Червону руту" і як вона стала хітом, розповідає 24 Канал.

Коли вперше виконали "Червону руту"?

Прем'єра "Червоної рути" відбулася 13 вересня 1970 року в прямому ефірі телепрограми "Камертон доброго настрою". Тоді її виконали сам автор Володимир Івасюк разом із Оленою Кузнєцовою.

Невдовзі пісня потрапила до репертуару чернівецького ансамблю "Смерічка" під керівництвом Левка Дутковського, де її почали виконувати солісти Назарій Яремчук і Василь Зінкевич.

Справжню популярність і статус хіта "Червона рута" отримала саме завдяки виступу Яремчука та Зінкевича разом з Івасюком у 1971 році. На заключному концерті першої радянської "Пісні року" в московському "Останкіно" молоді й тоді ще маловідомі виконавці представили пісню про кохання, яка несподівано для багатьох увійшла до числа переможців.

Як зазначає "Історична правда", саме цей виступ у концертному залі "Останкіно", де Івасюк, Яремчук і Зінкевич виконали пісню, став початком "переможної ходи української естради Радянським Союзом".

Коли з'явився запис "Червоної рути" у виконанні Софії Ротару?

Як пише "Тиктор медіа", успіх "Червоної рути" привернув до Володимира Івасюка, Василя Зінкевича та Назарія Яремчука увагу Романа Олексіва – батька українського телевізійного мюзиклу.

У 1972 році режисер, натхненний піснею, запропонував зняти в Карпатах повнометражний музичний фільм. Головну чоловічу роль отримав Василь Зінкевич, а жіночу – Софія Ротару. Із Івасюком співачка познайомилася вже під час зйомок.

Софія Ротару у "Червоній руті" / Кадр з фільму

Окрім "Червоної рути", у стрічці звучать і інші відомі твори Івасюка – "Я піду в далекі гори", "Залишені квіти", "Водограй". Цікаво, що у самому фільмі Ротару не виконала жодної з його пісень.

Втім, після виходу "Червоної рути" на екрани між Івасюком і Ротару сформувався тісний творчий зв'язок. Уже того ж 1972 року співачка записала власну версію "Червоної рути", а у 1977 році представила великий альбом "Софія Ротару співає пісні Володимира Івасюка".

Що надихнуло Івасюка на створення "Червоної рути"?

Мало хто знає, що ідея пісні "Червона рута" з'явилася у Івасюка завдяки його захопленню фольклором. Уперше цей вислів він побачив у 18 років у збірці українських коломийок, але справжній зміст відкрив для себе пізніше.

У 1969 році під час фольклорної експедиції з батьком композитор почув гуцульську легенду про чарівну квітку, яка може розцвітати жовтим або червоним кольором. За повір'ям, дівчина, що знайде й зірве її пелюстку, здатна причарувати будь-якого хлопця.

Ця історія настільки вразила Івасюка, що він створив пісню та присвятив її своїй однокурсниці Марії Соколовій-Марчук. Оригінальний рукопис "Червоної рути", написаний рукою композитора, вона зберігає й донині.