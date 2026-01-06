Націоналізм, народжений на Донбасі: у чому феномен Василя Стуса, який не скорився СРСР

Україїнська література має чимало постатей, які увійшли в історію завдяки своїм здобуткам. Проте історія Василя Стуса досі викликає захоплення.

Василь Стус народився 6 січня 1938 року на Вінниччині, проте його становлення відбулось саме на Донеччині. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Яким був Василь Стус?

Василь Стус відомий своєю позицією та тим, що він тримався за неї до кінця. Його бунтівний дух та вміння ставити правильні запитання були помітні з юності: під час навчання він залишив записку запрошеному гостю про те, що у Сталиному, де він жив, не було жодної україномовної школи. Щобільше: він підписав її своїм прізвищем.

Стус не приховував свого ставлення о Радянського Союзу та гучно заявляв про це. Він розмовляв українською, хоч на Донеччині це тоді не було поширено. Причиною цього було те, що він з дитинства знав про методи СРСР, адже його сім'я постраждала від них.



Василь Стс відомий своєю позицією / Фото Вікіпедія

Його заарештовували кілька разів, проте він завжди був зухвалим та непохитним: вимагав у суду оцінку його творчої дільності, адже СРСР старанно замовчував його як поета. Він провів у таборах 13 років, терпів побої та катування, проте не змінив своєї думки та до останнього залишався нескореним борцем за українську ідентичність.

Останній акт спротиву Стуса

Василь Стус двічі відмовлявся від громадянства Радянського Союзу. Про це свідчать відповідні заяви, які він писав, оприлюднені на сайті Стус Центру.

Першу відповідну заяву він написав 15 липня 1976 року. Поет вказав, що вважає себе несправедливо засудженим, адже він прагнув демократії і це розцінили як спробу звести наклеп на СРСР, а його бажання розвивати українську культуру кваліфікували як "націоналізм".

Однак цією заявою все не обмежилось. У 1978 році він повторив своє прагнення відмовитись від громадянства із ще більш нищівною критикою системи. Причиною цього стало те, що його не відпускали із заслання відвідати хворого батька.

Бути радянським громадянином – це значить бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюся,

– йшлось у заяві.

Як він познайомився із дружиною?