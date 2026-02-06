Не має точного аналога: яке українське слово не перекладається на інші мови

В українській мові є слова, зміст і настрій яких майже неможливо точно передати іншими мовами. Одне з них – дієслово "чимчикувати".

Про те, що означає слово "чимчикувати" і коли воно вживається, розповідає "Тлумачний словник української мови".

Яке українську слово неможливо точно перекласти?

"Чимчикувати" – розмовне слово, яке часто трапляється в художній літературі. Згідно з тлумачними словниками, воно означає швидко йти, поспішати, часто ступати або дріботіти.

Так зазвичай говорять про людину, яка швидко йде. Слово активно вживається в повсякденному мовленні та літературних творах і вважається питомо українським, без повного аналога в інших мовах.

Приклади вживання:

Люде, стрічаючись з бабою, аж дивувались, чого це завсіди поважна Зінька так швидко чимчикує вздовж улиці;

Поспішаю до тебе, а назустріч мені дід-мороз. "Куди чимчикуєш?" – запитує він.

"Чимчикувати" не перекладається дослівно на інші мови / Фото Unsplash

Якщо ж усе-таки потрібно передати зміст цього слова іншою мовою, зазвичай вдаються до описового варіанта – "швидко йти". Втім, у такому разі губиться емоційне забарвлення виразу.

Яке українське слово здатне спантеличити росіян?

Як пише NV, слово "стодола" добре знайоме українцям, але здатне викликати здивування у росіян через своє незвичне звучання та особливий культурний контекст.

У традиційній українській культурі стодола – це господарська будівля для зберігання сіна, зерна, сільськогосподарського інвентарю або інших речей, необхідних у господарстві. По суті, це своєрідний сарай, який довгі століття був невід'ємною частиною українського сільського побуту.

Слово стодола має давнє походження та пов'язане зі слов'янськими традиціями. Його утворено від слів "сто" та "дол", що позначає місце або простір. У переносному значенні воно може асоціюватися з чимось великим, містким або навіть трохи хаотичним, що надає слову додаткового колориту.

Для російськомовної аудиторії стодола не має прямого аналога. У російській мові зазвичай вживають слова "амбар" або "сарай". Через це слово часто сприймається як архаїзм або навіть вигадка.

Ще одна причина нерозуміння – звучання слова. Для росіян стодола може здатися казковим або жартівливим, адже подібних словосполучень у російській мові не зустрічається у повсякденній мові.

