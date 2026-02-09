Найбільш захищений рецепт у світі: з чого складається відома Кока-кола та хто знає формулу

У світі є багато таємниць, які так чи інакше прагнуть розкрити. Серед них є і таємні рецепти, які суворо охороняються .

Найзахищенішим таким рецептом вважаються складники Кока-коли. Про це пише Вікіпедія.

Дивіться також У цьому маєтку вперше побачили "Катерину" Шевченка, який був закоханий у доньку господаря

Що відомо про цей рецепт?

Винахідник рецепту культового напою Джон Пембертон перед смертю 1888 року встиг розповісти секрет приблизно 4 людям.

У 1891 році Аса Кендлер придбав права на формулу кока-коли у спадкоємців її творця Джона Пембертона. Згодом Кендлер заснував компанію Coca-Cola. З того часу рецепт оберігаєтьяс суворою комерційною таємницею. Точні інгредієнти Кока-коли та їхні пропорції невідомі.



Рецепт суворо захищають / Фото Pexels

Компанія наполягає, що попри те, що з'являлося багато рецептів, які претендують на автентичність, справжня формула ретельно охороняється.

Зараз рецепт Кока-коли відомий двом людям. Вони не можуть літати одним літаком та разом подорожувати. Коли один із них помре, інший має обрати наступника та передати йому таємницю.

Для того, щоб зберегти цю таємницю, інгредієнти доставляють без маркування. Товари доставляють анонімно. Така секретність також є частиною маркетингової стратегії компанії.

Чи був у Кока-колі кокаїн?

Видання Business View пише, що у першому варыанты напою дійсно був кокаїн. Точніше мовиться про додавання екстрату листя коки.

На той час це було звичною справою. У 1859 році кокаїн можна було зустріти у складі різних напоїв. Крім цього, логотип розробили ще у 1891 році і з того часу він не змінювався. Це безпрецендентний приклад сталості та відданості традиціям.

Рецепт біг-маку