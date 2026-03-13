Усі чули, але ніхто не знає значення: чому мережа "АТБ" має таку назву та що вона означає

В України багато своїх "візитівок", які можна зустріти чи не в кожному місті. Серед них магазини мережі "АТБ", однак мало хто знає, що насправді означають ці три літери.

Мережа магазинів "АТБ" – найбільша в Україні у форматі "дискаунтер". Про це пише Вікіпедія.

Що означає назва магазинів "АТБ"?

Мережа "АТБ" була заснована у 1993 році, тобто вона працює вже понад 30 років. Не дивно, що саме ці супермаркети стали чи не найбільш впізнаваними в українських містах. Однак перший такий магазин відкрили у місті Дніпро.

Цікаво! Станом на 2025 рік мережа налічувала вже понад 1400 магазинів у понад 350 населених пунктах України.

Назва викликає чи не найбільше інтересу, адже вона лаконічна та легко запам'ятовується. Водночас це – абревіатура, яка має розшифрування. Фактично, це скорочена назва компанії "АгроТехБізнес" – саме так розшифровується назва цих магазинів.

У 2017 відбувся ребрендинг та оновлення магазинів мережі. До того ж під час повномасштабної війни цей бізнес продовжив розвиватись, попри труднощі.

До речі, пакети мережі магазинів "АТБ" також стали частиною медіакультури. Зокрема, один із них ще з 2016 року подорожує Європою та підкорює мережу. Про це у 2022 році нагадав автор відомого мему у своєму фейсбуці. Той факт, що цей мем живе вже так довго та час від часу знову набирає обертів, багато про що говорить.

