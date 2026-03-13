Усі чули, але ніхто не знає значення: чому мережа "АТБ" має таку назву та що вона означає
- Мережа магазинів АТБ була заснована у 1993 році та є найбільшою в Україні у форматі "дискаунтер", маючи понад 1400 магазинів у більш ніж 350 населених пунктах.
- Назва АТБ розшифровується як "АгроТехБізнес", і мережа продовжує розвиватися навіть під час повномасштабної війни, також ставши частиною медіакультури з мемом про пакет "АТБ".
В України багато своїх "візитівок", які можна зустріти чи не в кожному місті. Серед них магазини мережі "АТБ", однак мало хто знає, що насправді означають ці три літери.
Мережа магазинів "АТБ" – найбільша в Україні у форматі "дискаунтер". Про це пише Вікіпедія.
Що означає назва магазинів "АТБ"?
Мережа "АТБ" була заснована у 1993 році, тобто вона працює вже понад 30 років. Не дивно, що саме ці супермаркети стали чи не найбільш впізнаваними в українських містах. Однак перший такий магазин відкрили у місті Дніпро.
Цікаво! Станом на 2025 рік мережа налічувала вже понад 1400 магазинів у понад 350 населених пунктах України.
Назва викликає чи не найбільше інтересу, адже вона лаконічна та легко запам'ятовується. Водночас це – абревіатура, яка має розшифрування. Фактично, це скорочена назва компанії "АгроТехБізнес" – саме так розшифровується назва цих магазинів.
У 2017 відбувся ребрендинг та оновлення магазинів мережі. До того ж під час повномасштабної війни цей бізнес продовжив розвиватись, попри труднощі.
До речі, пакети мережі магазинів "АТБ" також стали частиною медіакультури. Зокрема, один із них ще з 2016 року подорожує Європою та підкорює мережу. Про це у 2022 році нагадав автор відомого мему у своєму фейсбуці. Той факт, що цей мем живе вже так довго та час від часу знову набирає обертів, багато про що говорить.
Звідки взялась назва одного із районів Харкова?
- Місто Харків розрослось із козацького оборонного острогу, який збудували ще у 17 столітті. Вважається, що поселення там були й до того, однак їх знищили.
- Головною вулицею цієї місцевості у сучасному розрізі є Університетська. Тут розташовані найстаріші будівлі, однак не все так просто. Раніше цей район називали Нагірним і він дійсно був історичним оплотом Харкова.
- Саме тут звели губернське правління, історичний музей і перші корпуси університету. Щобільше, саме в межах цього району відкрився перший театр. Зараз від нього лишилась хіба що назва, а територіально він розділений між Київським та Шевченківським районами.